Subiecte Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Ce cerințe au primit elevii la proba la alegere

Subiectele și baremele pentru proba la alegere a profilului și specializării, susținută miercuri, 12 august, la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Candidații au putut alege una dintre cele 11 discipline: Anatomie și fiziologie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie organică, Chimie anorganică, Fizică, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie, Sociologie și Filosofie.

Documentele oficiale cu subiectele și baremele au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației.

Anatomie și fiziologie umană

La Anatomie, primul subiect a cuprins cerințe despre componentele unui ecosistem, hormoni și glande endocrine, oasele membrului superior, tiroidă, meningită, circulația sângelui și analizatorul vestibular. Elevii au avut și trei afirmații la care trebuiau să stabilească dacă sunt adevărate sau false și să le corecteze pe cele false.

Răspunsuri din barem: la itemii cu alegere, răspunsurile corecte sunt 1-c, 2-c, 3-c, 4-d și 5-b. Pentru afirmațiile de la subiectul I-D, baremul indică drept corecte A, F, A, cu modificările prevăzute pentru afirmația falsă.

Biologie vegetală și animală

La Biologie vegetală și animală, elevii au avut, la primul subiect, cerințe despre boli ale sistemului respirator, grupele de angiosperme și caracteristicile acestora. La alegere, au avut întrebări despre crustacei, scheletul mamiferelor, produșii finali ai digestiei glucidelor, mitoză și fotosinteză

Baremul de notare este următorul







Chimie anorganică

Baremul de notare este





Chimie organică

Baremul de notare este





Fizică

La Fizică au fost două variante de subiect, pentru profilurile teoretic/vocațional și tehnologic. Ministerul a publicat separat atât subiectele, cât și baremele pentru cele două variante.

Baremul de notare este

Informatică

La Informatică, proba a fost diferențiată pentru specializările corespunzătoare, iar documentele publicate de Minister includ variantele pentru limbajele de programare și baremele aferente. Candidații au avut cerințe de algoritmică și programare, în funcție de profil și limbajul ales.

Baremul de notare

Rezolvare subiecte BAC 2025 Anatomie și fiziologie umană. Ce i-ar fi putut pune pe elevi în dificultate

Logică și argumentare

La Logică, proba a urmărit noțiunile și operațiile prevăzute în programa de Bacalaureat, cu exerciții de logică și argumentare și cerințe de aplicare a regulilor studiate.

Psihologie

La Psihologie, subiectele au vizat concepte și procese psihice, precum și aplicarea acestora în situații concrete.

Baremul de notare

Sociologie

La Sociologie, cerințele au urmărit concepte referitoare la grupuri, relații sociale, instituții și procese sociale.

Baremul de notare

Filosofie

La Filosofie, elevii au avut cerințe privind concepte și teorii filosofice, precum și formularea și susținerea unor argumente.

Baremul de notare

Geografie

La Geografie, cerințele au vizat elemente de geografie generală, geografia Europei și a României, precum și interpretarea informațiilor geografice.

„Vreau doar să văd scris ”. Ce spun elevii despre capcanele de la Biologie sau Geografie, la ultima probă din Bac

Baremul de notare

Economie

La Economie, candidații au avut cerințe privind concepte economice, mecanisme ale pieței și probleme de calcul.

Baremul de notare

Urmează proba la limba maternă

Joi, 13 august, are loc ultima probă scrisă, la Limba și literatura maternă, pentru elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

Când apar rezultatele la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse în perioada 18-20 august, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrării înainte de contestație, însă vizualizarea nu este obligatorie pentru depunerea unei contestații. Nota poate fi modificată atât în plus, cât și în minus în urma soluționării contestației.

Pentru promovarea Bacalaureatului, candidatul trebuie să fi susținut probele de evaluare a competențelor, să fi obținut minimum 5 la fiecare probă scrisă și să aibă media de cel puțin 6 la probele scrise.