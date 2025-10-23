Cum au fost păcălite două femei să le dea unor escroci 63.000 de lei. Metoda folosită de aceștia

Două femei, de 83 și 88 de ani, din Galați, au pierdut 63.000 de lei după ce au căzut victime ale metodei „Accidentul”. Prejudiciul total provocat de cei doi escroci, care au păgubit și alte două femei, este estimat la 170.000 de lei, din care aproximativ 30% a fost recuperat.

„La data de 21 octombrie a.c., poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Galaţi, cu sprijinul celor din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Galaţi, au continuat cercetările într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, privind săvârşirea infracţiunii de înşelăciune şi au identificat şi reţinut o femeie”, transmite IPJ Galați.

Potrivit anchetei, în zilele de 13 și 18 octombrie, o femeie de 51 de ani, din municipiu, le-ar fi indus în eroare pe cele două vârstnice.

După ce i-ar fi remis 12.000 de lei, respectiv 10.000 de euro şi 1.000 de lei, acestea ar fi fost contactate telefonic de un bărbat, de 43 de ani, din Galaţi, aflat în prezent încarcerat în Penitenciarul Botoşani.

Individul s-a dat drept medic și a cerut bani, pretinzând că sunt contribuția la costul unei intervenții chirurgicale, după ce le-a spus femeilor că o persoană apropiată ar fi fost implicată într-un accident.

Ulterior, femeia de 51 de ani s-a prezentat la domiciliile victimelor, spunându-le că este reprezentant medical, şi ar fi ridicat banii care urmau să fie folosiţi pentru „intervenţia medicală”.

Tot în urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că aceeași femeie ar mai fi săvârşit, în lunile martie şi mai 2025, alte două fapte de înşelăciune, prin acelaşi mod de operare, prejudiciind alte două femei, din municipiul Galaţi, cu suma totală de 110.000 de lei.

„Poliţiştii au efectuat percheziţii domiciliare la locuinţa femeii, unde au fost descoperite articole vestimentare care corespund celor purtate de aceasta la momentul comiterii faptelor, precum şi sume de bani în valoare de 8.885 de euro şi 5.370 de lei, precum şi mai multe telefoane mobile (vezi galeria de imagini de mai jos).

Prin ordonanţă, emisă la data de 21 octombrie 2025, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de femeia de 51 de ani şi bărbatul de 43 de ani, sub aspectul săvârşirii a patru infracţiuni de înşelăciune”, adaugă IPJ Galați.

Femeia a fost reținută 24 de ore. Prejudiciul total cauzat este estimat la 170.000 de lei, fiind recuperat în proporţie de aproximativ 30%. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii faptelor şi dispunerii măsurilor legale care se impun, informează IPJ Galaţi.