Fost polițist dependent de păcănele, arestat după ce a simulat controale rutiere pe DN1 și a cerut bani de la șoferi

Un fost agent de poliție din Arad a fost arestat preventiv după ce, îmbrăcat în uniformă și pretinzând că este polițist rutier, ar fi oprit doi șoferi pe DN1, în județul Bihor, și le-ar fi cerut bani sub pretextul unor sancțiuni pentru presupuse abateri rutiere.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea și Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, suspectul, în vârstă de 41 de ani, este acuzat că, în zilele de 25 și 26 iunie, a oprit două autoturisme pe DN1, în localitatea Oșorhei, prezentându-se drept polițist și solicitând bani de la conducătorii auto pentru a evita sancțiuni contravenționale.

Conform anchetatorilor, acesta ar fi obținut în total 4.500 de lei de la cei doi șoferi.

Publicația Bihoreanul scrie că este vorba despre Stelian Dorel Paven, fost agent de poliție în județul Arad, care și-a dat demisia din sistem după ce, în luna februarie, a fost prins în flagrant de ofițerii Direcției Generale Anticorupție în timp ce primea 1.500 de lei de la un șofer oprit în trafic.

În acel dosar, fostul polițist a fost arestat preventiv la începutul lunii februarie, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar. Potrivit procurorilor, cercetările au indicat că acesta ar fi primit mită și în alte două situații, iar ancheta a relevat că avea datorii generate de dependența de jocurile de noroc.

Cum ar fi acționat

Prima faptă cercetată s-ar fi petrecut pe 25 iunie, în jurul orei 16.30, în localitatea Oșorhei. Îmbrăcat în uniformă de polițist și conducând un autoturism Volkswagen Touran, bărbatul ar fi oprit un BMW X6 înmatriculat în Elveția.

El i-ar fi spus șoferiței că a fost surprinsă de colegii săi în timp ce nu acorda prioritate unui pieton și că riscă o amendă de 4.600 de lei, precum și suspendarea permisului pentru 60 de zile.

Femeia i-ar fi explicat că are nevoie de permis pentru a se întoarce în Elveția, iar suspectul i-ar fi spus că, dacă achită jumătate din valoarea amenzii, documentul nu îi va fi reținut. Potrivit procurorilor, aceasta i-a înmânat 2.200 de lei.

Ulterior, femeia a sesizat Poliția Municipiului Oradea, după ce a constatat că nu a primit niciun document care să ateste plata sumei.

A doua zi, în același loc, fostul polițist ar fi oprit un autoturism Range Rover Evoque care circula dinspre Oradea spre Cluj-Napoca. Șoferului i-ar fi spus că a fost înregistrat circulând cu 80 km/h într-o zonă în care limita de viteză era de 30 km/h și că riscă o amendă de 5.000 de lei și suspendarea permisului pentru trei luni.

După ce conducătorul auto i-a spus că nu poate rămâne fără permis, suspectul i-ar fi sugerat că poate evita măsura dacă plătește jumătate din amendă. Inițial, șoferul i-a oferit 300 de lei, însă acesta ar fi refuzat suma, solicitând mai mulți bani. În cele din urmă, bărbatul i-ar fi remis încă 2.000 de lei, potrivit anchetatorilor. Cel de-al doilea șofer a sesizat Direcția Generală Anticorupție.

Arestat preventiv

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că, la data faptelor, suspectul nu mai avea calitatea de polițist, cercetările fiind preluate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.

Bărbatul a fost reținut pe 5 iulie pentru 24 de ore, iar ulterior procurorii au solicitat arestarea sa preventivă.

Judecătoria Oradea a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. În fața instanței, fostul polițist a solicitat înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar, însă cererea i-a fost respinsă. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore.