 Ramzan Kadîrov ar fi evitat să trimită masiv ceceni pe frontul din Ucraina, deși susține Rusia: „Suntem la o distanță infinită de interesele Moscovei” | adevarul.ro
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Ramzan Kadîrov ar fi evitat să trimită masiv ceceni pe frontul din Ucraina, deși susține Rusia: „Suntem la o distanță infinită de interesele Moscovei”

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Liderul cecen Ramzan Kadîrov, unul dintre cei mai vocali susținători ai lui Vladimir Putin, ar fi încercat să limiteze numărul cecenilor trimiși să lupte în Ucraina.  Kadîrov a afirmat că Cecenia a instruit și trimis pe front peste 70.000 de soldați de la începutul războiului, însă unele date în contrazic.

Vladimir Putin și Ramzan Kadîrov. FOTO: Profimedia
Vladimir Putin și Ramzan Kadîrov. FOTO: Profimedia

Informația este relatată de The Economist, care citează o sursă apropiată conducerii de la Groznîi, capitala Ceceniei. Potrivit sursei, indiferent de interesele Moscovei în Ucraina, acestea nu ar coincide cu cele ale Ceceniei.

„Oricare ar fi interesele Moscovei în Ucraina, noi suntem la o distanță infinită de ele”, ar fi declarat sursa pentru publicația britanică.

Deși Kadîrov se prezintă drept „soldatul lui Putin”, acesta nu ar fi dispus să sacrifice populația Ceceniei în numele proiectului „lumii ruse”, mai scrie The Economist.

Doar un sfert dintre luptătorii Ahmat ar fi ceceni

În aprilie 2026, în timpul unei întâlniri cu Vladimir Putin, Kadîrov a afirmat că Cecenia a instruit și trimis pe front peste 70.000 de soldați de la începutul războiului.

Cifra este pusă sub semnul întrebării de datele privind pierderile. Potrivit Mediazona, au fost confirmate aproximativ 540 de decese în rândul cecenilor, reprezentând circa 0,2% din totalul pierderilor rusești documentate. Cecenia reprezintă aproximativ 1,1% din populația Rusiei.

Diferența s-ar explica prin recrutarea unor voluntari din alte regiuni ale Rusiei în unitățile asociate Ceceniei. Un exemplu este unitatea de forțe speciale Ahmat, înființată după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Comandantul unității, Apti Alaudinov, a recunoscut în mai 2025 că doar aproximativ un sfert dintre militarii Ahmat sunt ceceni.

„Trupele TikTok”

Unitățile Ahmat au devenit cunoscute și pentru activitatea intensă de pe rețelele sociale. Luptătorii publică frecvent imagini prezentate drept scene de pe front, însă unele dintre acestea ar fi fost filmate departe de linia întâi.

Din acest motiv, inclusiv unii bloggeri militari ruși i-ar fi poreclit „trupele TikTok”. O sursă citată de The Economist susține că luptătorii ar participa la operațiuni, dar ar avea ordin să nu se expună inutil.

În același timp, războiul ar fi fost folosit de autoritățile cecene și ca instrument de represiune. Potrivit publicației independente Novaia Gazeta, persoane considerate indezirabile de regimul lui Kadîrov ar fi fost constrânse să semneze contracte cu Ministerul rus al Apărării și să ajungă pe front. Printre acestea s-ar număra infractori, rude ale unor opozanți, dar și alte persoane vizate de autoritățile locale.

Cum și-a consolidat Kadîrov puterea în Cecenia

Limitarea recrutării forțate i-ar fi permis lui Kadîrov să își consolideze imaginea de lider care își protejează populația.

Generațiile mai vârstnice își amintesc războaiele cecene din anii '90 și începutul anilor 2000, precum și bombardamentele și represiunile desfășurate de trupele ruse.

Kadîrov a luptat inițial de partea separatiștilor în Primul Război Cecen, alături de tatăl său, Ahmat Kadîrov. Ulterior, cei doi au trecut de partea Moscovei. După asasinarea tatălui său, Ramzan Kadîrov a ajuns la conducerea republicii, cu sprijinul lui Vladimir Putin.

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