Escrocherii cu lucrări funerare sub haine preoțești. Percheziții în Cimitirul Bellu și la nouă adrese. Patru persoane au fost reținute

Polițiștii și procurorii au efectuat joi, 14 mai, nouă percheziții în București, inclusiv în incinta Cimitirului Bellu, într‑un dosar de înșelăciune și uz de fals legat de supraevaluarea unor lucrări funerare. Patru persoane au fost reținute, iar prejudiciul estimat depășește 850.000 de lei.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor patru inculpați, acuzați că, între martie 2025 și martie 2026, ar fi înșelat două persoane în contextul executării unor lucrări funerare, potrivit News.ro.

Unul dintre escroci pretindea că este preot

Anchetatorii susțin că inculpații ar fi folosit înscrisuri contrafăcute și că, în unele situații, unul dintre ei și‑ar fi atribuit în mod fals calitatea de preot al Bisericii Ortodoxe Române pentru a obține sume mai mari.

Potrivit probelor, victimele ar fi fost convinse să plătească prețuri mult peste valoarea reală, să accepte lucrări inutile sau chiar să achite de mai multe ori aceleași servicii. În plus, doi dintre inculpați sunt acuzați că ar fi obținut bani sub pretextul unor împrumuturi, invocând motive nereale și fără intenția de a restitui sumele.

Joi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 6 au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară și un mandat în Cimitirul Bellu. În urma acțiunii, cele patru persoane au fost reținute, iar procurorii au cerut arestarea preventivă pentru doi dintre inculpați și arest la domiciliu pentru ceilalți doi.

Rechizitoriul a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 6, iar cercetările continuă pentru stabilirea completă a faptelor și a responsabilității penale.

Cimitirul Bellu găzduieşte mormintele unor personalităţi marcante ale culturii şi istoriei naţionale.