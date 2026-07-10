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Planul Roșu de Intervenție, activat în Vrancea după răsturnarea unui microbuz cu 11 pasageri. Cinci persoane au fost rănite

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Un grav accident rutier s-a produs vineri dimineață pe DN2-E85, în localitatea Cotești, județul Vrancea, unde un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Planul Roșu de Intervenție, activat în Vrancea. FOTO: Shutterstock
Planul Roșu de Intervenție, activat în Vrancea. FOTO: Shutterstock

Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

„La nivelul judeţului Vrancea a fost activat Planul Roşu de Intervenţie ca urmare a unui accident rutier produs pe DN2 - E85, în localitatea Coteşti, unde un microbuz s-a răsturnat în afara părţii carosabile”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea.

Potrivit pompierilor, în microbuz se aflau 11 pasageri. Echipajele medicale au evaluat toate persoanele implicate, iar cinci dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului.

„În urma evaluării medicale, cinci persoane au necesitat îngrijiri la faţa locului, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare”, au precizat reprezentanții ISU Vrancea.

La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de salvare. Pompierii militari au mobilizat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și patru ambulanțe SMURD, în cooperare cu echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

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