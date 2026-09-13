Șase persoane au ajuns la spital după ce un microbuz s-a răsturnat pe șoseaua de centură din Bistrița

Un microbuz s-a răsturnat duminică, 13 septembrie, pe șoseaua de centură a municipiului Bistrița, la intersecția cu drumul spre Dumitra Veche, iar șase persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale.

Victimele au fost găsite conștiente Foto: ISU Bistrița / Răsunetul

În accident a fost implicat și un autoturism, care a ajuns în șanț, potrivit imaginilor la fața locului.

Microbuzul s-a răsturnat pe o parte, însă toți ocupanții au fost găsiți conștienți și cooperanți, potrivit publicației Răsunetul.

La locul accidentului au fost trimise o autospecială de descarcerare, autospeciala pentru transport personal și victime multiple, un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă și un echipaj Serviciului Județean de Ambulanță.

Intervenție de amploare la locul accidentului Foto: ISU Bistrița/Răsunetul

Victimele sunt o femeie și cinci bărbați.

Evaluarea inițială i-a încadrat pe toți cei șase în cod verde (victime conștiente, cooperante, cu funcții stabile și răni minore), însă ulterior trei dintre răniți au fost trecuți la cod galben (cu riscuri), necesitând îngrijiri suplimentare.

Amintim că traficul rutier a fost oprit duminică după-amiază pe DN 2A, în zona localității constănțene Nicolae Bălcescu, după ce un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat la ieșirea spre Dorobanțu. O femeie însărcinată, pasageră în vehicul, a fost transportată la spital.