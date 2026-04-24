Mai multe componente metalice, descoperite pe plaja din Mamaia. Se fac cercetări pentru a determina proveniența acestora

Polițiștii de frontieră au descoperit vineri, 24 aprilie, mai multe componente metalice pe plaja din Mamaia, iar acum sunt efectuate cercetări pentru a stabili provenienţa acestora.

Mai multe componente metalice au fost descoperite de poliţiştii de frontieră pe plaja din Mamaia, iar autorităţile fac cercetări pentru a stabili provenienţa acestora.

„Referitor la elementele metalice identificate pe plaja din Mamaia, precizăm că, în data de 24 aprilie 2026, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, aflaţi în misiune de supraveghere a frontierei de stat, au descoperit mai multe componente metalice eşuate la mal”, au transmis, vineri, reprezentanţii Gărzii de Coastă.

Ei au menţionat că în prezent, are loc o colaborare cu autorităţile naţionale competente pentru verificarea situaţiei şi stabilirea provenienţei acestora, scrie News.ro.

Ulterior, vor fi luate măsurile care se impun.

În februarie, un posibil fragment de dronă a fost descoperit în stațiunea Mamaia. Aceasta este a treia descoperire de acest fel în această lună pe litoralul românesc. La 9 februarie, polițiștii de frontieră au fost sesizați cu privire la resturi metalice, considerate a aparține unei drone neidentificate, găsite tot pe plaja din Mamaia.

În urma verificărilor, autoritățile nu au putut stabili imediat proveniența aparatelor de zbor, ridicând însă suspiciuni legate de exercițiile militare desfășurate în zonă.