De la iadul nuclear la înghețarea frontului: ce scenarii are Putin pe masă?

Pe masa de lucru a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, opțiunile strategice par să se fi îngustat considerabil, pe măsură ce conflictul din Ucraina continuă să consume resurse colosale. O evaluare semnată de jurnalistul Viktor Șlinciak în publicația ucraineană Focus indică faptul că Moscova jonglează în prezent cu patru scenarii majore, concepute fie pentru a copleși numeric apărarea ucraineană, fie pentru a specula factorul fricii la nivel internațional.

Cele patru cărți ale Kremlinului: de la „carnea de tun” la șantajul hibrid

Scenariul 1

Mobilizarea mascată. Cel mai simplu parcurs pentru Kremlin rămâne intensificarea recrutărilor. Fără a decreta oficial un nou val de mobilizare, Moscova mizează pe contracte atractive financiar, presiuni asupra migranților, recrutarea deținuților și noi mecanisme obscure de înrolare. Obiectivul este menținerea tacticii de „valuri umane” pe front.

Scenariul 2

Șantajul nuclear. Acesta vizează utilizarea armelor nucleare tactice ca instrument de presiune politică. Scopul principal nu este neapărat utilizarea lor biologică, ci generarea unei stări de panică în rândul aliaților occidentali ai Kievului.

Scenariul 3

Înghețarea temporară a ostilităților. O încercare de a impune o suspendare a luptelor pe linia actuală a frontului pentru a permite reorganizarea și reaprovizionarea trupelor ruse pe timp de iarnă, menținând totodată presiunea prin atacuri cu rază lungă asupra infrastructurii critice.

Scenariul 4

Deschiderea unui nou front regional. În absența unei victorii majore în Ucraina, Putin ar putea căuta un succes rapid în altă parte. Zonele de interes includ statele baltice (prin tactici hibride, atacuri cibernetice și presiune migraționistă), Republica Moldova sau Armenia.

Bătălia pentru Donbas: Konstantinovka, următoarea țintă critică

Pe frontul din est, atenția se concentrează acum asupra orașului Konstantinovka, transformat într-un obiectiv central al ofensivei ruse din această vară. Orașul face parte din „centura de fortărețe” a Donețkului, alături de Sloviansk, Kramatorsk și Drujkivka, iar pierderea acestui nod logistic ar pune în pericol întreaga aglomerație urbană Kramatorsk.

Analiștii militari, printre care și Konstantin Mașoveț, subliniază că armata rusă avansează pe mai multe direcții prin tactica infiltrării grupurilor mici de infanterie, care încearcă să se fixeze în clădirile distruse.

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„Comandamentul rus nu ține cont de pierderile de personal. Chiar dacă doar doi soldați din zece ajung la destinație, ei continuă să trimită noi valuri. În consecință, luptele de infanterie au ajuns deja la periferia orașului Konstantinovka”, avertizează expertul militar Oleg Jdanov.

O eventuală cădere a orașului ar lăsa localitatea Ceasiv Iar într-o stare de semi-încercuire, complicând grav logistica defensivă a trupelor ucrainene. Totuși, analiștii notează că o concentrare rapidă de rezerve și decizii administrative ferme ar putea stabiliza situația, similar precedentului de la Pokrovsk.

Strategia uzurii

Nu toți experții consideră că pierderea orașului Konstantinovka ar însemna un colaps automat al frontului. Oleksandr Kovalenko, analist în cadrul grupului „Information Resistance”, susține că miza actuală nu este păstrarea teritoriului cu orice preț, ci măcinarea capacităților de luptă ale inamicului.

Conform datelor din teren, armata a 8-a rusă avansează de-a lungul principalelor artere rutiere din vestul și estul orașului, încercând să izoleze marea zonă industrială (uzinele „Avtosteklo” și KMZ).

„Trebuie să renunțăm la percepția orașelor ca fortărețe sacre. Rolul lor este de a epuiza inamicul – acesta trebuie să piardă tehnică, oameni, muniție și timp”, punctează Kovalenko.

Războiul logisticii

Factorul decisiv rămâne blocada logistică aplicată de forțele ucrainene prin lovituri precise asupra rutelor de aprovizionare rusești (cum a fost recentul atac cu drone asupra podului Ciongar sau distrugerea depozitului de combustibil din Ust-Labinsk). Dacă aceste linii rămân întrerupte, ritmul ofensivei ruse va scădea semnificativ spre toamnă.

Rusia modernizează rachetele „Kalibr”

Pe lângă presiunea terestră, Moscova își adaptează și arsenalul tehnic. Ministerul Ucrainean al Apărării a confirmat, în urma analizării fragmentelor de rachete interceptate în primăvara și vara anului 2026, că Rusia a modificat structura rachetelor de croazieră „Kalibr”.

Principala schimbare constă în înlocuirea focoaselor clasice de mare putere (utilizate pentru lovirea clădirilor sau a buncărelor) cu focoase cu casetă (bombe cu dispersie), similare celor de pe rachetele H-101. Acestea eliberează zeci de submuniții sferice capabile să acopere o suprafață de peste 400 de metri pătrați, fiind destinate distrugerii țintelor dispersate, cum ar fi tehnica aviatică de pe aerodromuri sau pozițiile deschise.

În mod paradoxal, investigațiile tehnice arată că fabricile rusești au revenit la utilizarea componentelor electronice occidentale de contrabandă pentru computerele de bord ale rachetelor. Specialiștii ucraineni deduc că încercările anterioare ale Rusiei de a folosi exclusiv microcipuri autohtone au dus la o scădere drastică a preciziei de ghidare, forțând complexul militar de la Moscova să apeleze din nou la rețelele de achiziții clandestine din Vest pentru a-și menține eficiența atacurilor.