Un bazin GPL a fost avariat în timpul unor lucrări la Mamaia Sat. Miros puternic de gaze în zonă

Pompierii militari au intervenit luni în Mamaia Sat, după ce a fost semnalat un miros puternic de gaz provenit, cel mai probabil, de la o țeavă avariată în timpul unor lucrări desfășurate în zonă.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, incidentul a avut loc pe strada Prelungirea D12, numărul 11. Au ajuns la fața locului un echipaj CBRN, specializat în intervenții în cazul substanțelor periculoase, și o autospecială de stingere din cadrul stației Midia.

Din primele informații, este vorba despre un bazin GPL îngropat în nisip, al cărui manometru a fost lovit accidental de muncitori în timpul executării unor lucrări, ceea ce a dus la degajarea mirosului de gaz.

Pentru gestionarea situației au fost anunțate mai multe instituții, printre care Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, Garda Națională de Mediu, precum și Primăria Năvodari.

„Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului pentru a evalua situația și pentru a lua măsurile necesare astfel încât să fie eliminat orice risc pentru locuitorii din zonă. Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, potrivit ISU Constanța.