Încă un posibil fragment de dronă, descoperit marți pe plaja din Mamaia

Un posibil fragment de dronă a fost descoperit din nou pe litoralul românesc, în stațiunea Mamaia.

Un posibil fragment de dronă a fost descoperit marți, 17 februarie, pe plaja din Mamaia, autoritățile deplasând imediat la fața locului specialiști pentru a ridica obiectul și a stabili proveniența acestuia, potrivit ziuadeconstanţa.

Ancheta preliminară va stabili dacă resturile aparțin unei drone civile sau unor ținte aeriene folosite în exerciții militare.

Aceasta este a treia descoperire de acest fel în această lună pe litoralul românesc. La 9 februarie, polițiștii de frontieră au fost sesizați cu privire la resturi metalice, considerate a aparține unei drone neidentificate, găsite tot pe plaja din Mamaia. În urma verificărilor, autoritățile nu au putut stabili imediat proveniența aparatelor de zbor, ridicând însă suspiciuni legate de exercițiile militare desfășurate în zonă.

Ministerul Apărării Naționale a explicat că, în săptămâna precedentă, în poligonul Capu Midia, au avut loc trageri de luptă în cadrul unui exercițiu multinațional, folosind „ținte aeriene de unică folosință”. Toate aceste ținte – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra mării.

„Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de țintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Pe lângă fragmentul descoperit marți la Mamaia, o altă dronă a fost găsită recent, la mijlocul săptămânii trecute, pe plaja dintre Costinești și Tuzla. Garda de Coastă a anunțat că aceasta nu avea inscripții vizibile, ceea ce a îngreunat identificarea aparatului.

Descoperirile repetate ridică întrebări despre siguranța și monitorizarea zonelor maritime în apropierea poligoanelor militare, precum și despre modul în care resturile provenite de la exerciții pot ajunge la țărm, unde pot fi găsite de către turiști sau locuitori. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili dacă toate aceste fragmente provin din exerciții militare sau există și alte surse necunoscute.