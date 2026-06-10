Forțele Navale Române participă la exercițiul multinațional SEA BREEZE, sub coordonarea Flotei a Șasea a SUA

Forțele Navale Române participă, în perioada 2-20 iunie 2026, la exercițiul multinațional SEA BREEZE 26.1. Exercițiul este condus de Flota a Șasea a SUA.

Activitatea, desfășurată împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere, are ca scop „creșterea nivelului de pregătire pentru executarea operațiilor întrunite și consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict”, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN).

„Exercițiul este condus de Flota a Șasea a Statelor Unite ale Americii și este găzduit de Forțele Navale Române, Regimentul 307 Infanterie Marină «Heracleea». La activități participă aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria”, adaugă ministerul.

MApN spune că exercițiul militar SEA BREEZE 26.1 are rolul de a antrena forțele participante pentru operații amfibii și acțiuni tactice comune, în condiții apropiate de cele ale unui conflict modern.

Militarii exersează cooperarea între forțe, coordonarea operațiunilor și reacția la scenarii de securitate din regiunea Mării Negre.

„Prin participarea la SEA BREEZE 26.1, Forțele Navale Române contribuie la eforturile comune de consolidare a securității regionale și confirmă nivelul de pregătire și capacitatea forțelor aliate și partenere de a răspunde împreună provocărilor actuale și viitoare din mediul de securitate.”