„Măi, asta-i mama!”. O familie îndoliată a primit trupul altei decedate fără să își dea seama: „Semănau oarecum, tot micuță ca ea”

O familie din Constanța a trăit momente de groază după ce a descoperit că trupul pe care îl privegheau nu era al mamei lor, ci al altei femei. Eroarea s-a produs din cauza unei confuzii făcute de angajații unei firme de pompe funebre, care au predat familiei cadavrul greșit.

Timp de ore întregi, rudele au vegheat și s-au rugat lângă sicriul în care se afla o altă persoană. Abia cu puțin timp înainte de înmormântare, cei de la firma de servicii funerare au venit la biserică și le-au spus că s-a produs o greșeală.

Fiul femeii decedate a declarat pentru Știrile Pro TV că au fost șocați când au aflat adevărul.

„Ne-a adus altă persoană în locul mamei mele. Am privegheat-o, am făcut tot ce este creștinește și acum au venit băieții că s-a comis o greșeală, că decedata care este la noi nu este mama mea”, a spus acesta.

Rudele au mărturisit că nu și-au dat seama imediat de încurcătură, deoarece cele două femei semănau destul de bine.

„Semănau oarecum, tot micuță ca ea, tot așa. Inițial, când am venit aici, am zis: măi, asta-i mama! Fratele meu care a fost aici a zis: păi cine să fie, nu vezi hainele ei?”, a adăugat bărbatul.

Potrivit reprezentanților firmei de pompe funebre, confuzia s-a produs în momentul predării trupurilor.

Unul dintre angajați a explicat că o altă echipă a încurcat persoanele, iar greșeala a fost descoperită abia a doua zi, când au început pregătirile pentru cealaltă înmormântare.

Familia îndoliată intenționează acum să dea firma în judecată, deși aceasta s-a oferit să acopere toate cheltuielile legate de incident.