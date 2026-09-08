Inspector de la ABADL, prins în flagrant de DNA cu mită. Ar fi cerut bani pentru sancțiuni mai blânde

Un inspector din cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral - Sistemul de Gospodărire a Apelor Constanța a fost pus sub control judiciar de DNA, fiind acuzat că ar fi pretins bani pentru aplicarea unor sancțiuni mai blânde. Procurorii susțin că acesta ar fi primit 10.000 de lei.

Inspectorul ar fi cerut bani pentru sancțiuni mai blânde Foto: Shutterstock

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus, la 7 septembrie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de Gearâp Cosmin-Ștefan, inspector de specialitate în cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral - Sistemul de Gospodărire a Apelor Constanța. Acesta este cercetat pentru infracțiunea de luare de mită, a transmis instituția printr-un comunicat.

Potrivit DNA, în cursul lunii septembrie 2026, inspectorul ar fi pretins de la administratorul unor societăți comerciale o sumă de bani în legătură cu atribuțiile sale de control.

Mai exact, banii ar fi fost solicitați pentru aplicarea unui regim sancționator mai blând și pentru neaplicarea altor sancțiuni contravenționale.

Anchetatorii susțin că pretinderea sumei ar fi avut loc în contextul unor controale efectuate anterior la două societăți comerciale administrate de aceeași persoană. În acest context, inculpatul ar fi invocat și faptul că administratorul ar fi realizat anumite amenajări pe un sector de plajă înainte de întocmirea procesului-verbal de predare-primire.

Prins în flagrant cu 10.000 de lei

DNA susține că, la 7 septembrie 2026, Gearâp Cosmin-Ștefan ar fi primit de la administratorul societății suma de 10.000 de lei.

În acel moment, procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Pe perioada controlului judiciar, inculpatul trebuie să respecte mai multe obligații. Printre acestea se numără prezentarea la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat, interdicția de a părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor DNA și interdicția de a comunica, direct sau indirect, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.

De asemenea, acesta nu mai poate exercita funcția de inspector de specialitate în domeniul gospodăririi apelor în cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, funcție în exercitarea căreia ar fi fost comise faptele cercetate.

DNA precizează că, în cazul încălcării cu rea-credință a obligațiilor impuse, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă.

Procurorii i-au adus la cunoștință inculpatului calitatea procesuală și acuzațiile penale, conform prevederilor Codului de procedură penală.

DNA subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și are ca scop instituirea cadrului procesual pentru administrarea probatoriului. Această etapă nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.