Descinderi într-un dosar legat de plajele din Mamaia Nord. Unde au avut loc perchezițiile

Polițiștii au descins joi, 14 mai, în clădirea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea‑Litoral. Perchezițiile ar fi efectuate într-un dosar care vizează închirierea unor sectoare de plajă.

Descinderile au fost făcute de polițiștii IGPR, în cadrul unei investigații mai ample privind modul de atribuire a unor contracte, potrivit replicaonline.ro.

Stelică Hagi, directorul Administrației Bazinală de Apă Dobrogea‑Litoral, a declarat pentru sursa citată că perchezițiile nu ar privi activitatea ABADL.

„Perchezițiile nu vizează sediul ABADL și niciun angajat al instituției. Are legătură cu subsectoare de plajă din Mamaia Nord în cadrul unui dosar penal pe 2026, urmare atribuirii de contracte de închirierea plajă”, a precizat acesta.

Potrivit unor informații, ancheta se concentrează pe modul în care a fost închiriat un sector de plajă din Mamaia Nord, verificările vizând documente și proceduri legate de atribuirea contractelor.

Amintim că miercuri, 13 mai, procurori din cadrul Parchetului General au descins la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi la locuinţele a doi magistraţi cunoscuţi din oraş, într-un dosar care vizează suspiciuni de trafic de influenţă.