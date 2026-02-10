Video Incident șocant într-un bloc din Constanța: un bărbat a fost internat la Psihiatrie după ce a atacat polițiștii veniți la intervenție

Un bărbat din Constanța a fost internat la Psihiatrie după un incident violent petrecut în scara unui bloc. Acesta a devenit agresiv în momentul în care polițiștii au intervenit în urma unei sesizări și i-a atacat. Totul s-a petrecut în noaptea de 6 spre 7 februarie.

Potrivit publicației Ziarul Amprenta, polițiștii au fost sesizați de către o femeie de 36 de ani, în noaptea de 6/7 februarie, care a solicitat sprijinul pentru prevenirea unui conflict cu fostul concubin.

„Având în vedere informațiile furnizate de către femeie, conform cărora bărbatul este cunoscut cu afecțiuni psihice, echipajul de poliție s-a deplasat la adresa indicată pentru a preîntâmpina producerea unui conflict fizic și pentru a asigura ordinea publică”, transmite IPJ Constanța într-un comunicat.

Autoritățile precizează că intervenția a avut loc exclusiv în exteriorul imobilului, fără ca polițiștii să pătrundă în locuință.

Potrivit acestora, bărbatul a devenit agresiv în momentul în care a ieșit din apartament și i-a lovit pe agenți, fiind ulterior imobilizat și încătușat pentru a preveni escaladarea situației.

„Persoana a fost condusă la sediul poliției, unde a continuat să prezinte o stare de agitație psiho-motorie. În consecință, a fost solicitat un echipaj de ambulanță, bărbatul fiind transportat la Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare în vederea internării de specialitate.

Ulterior evenimentului, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 2 s-au sesizat din oficiu privind săvârșirea infracțiunii de ultraj, dosarul fiind înaintat, potrivit competențelor legale, către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța”, mai transmite IPJ Constanța.