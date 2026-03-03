PSD le cere partenerilor de guvernare o „atitudine constructivă” în negocierile pentru bugetul de stat. „Invocarea indicării surselor de finanțare reflectă rea-credință”

PSD cere partidelor din Coaliție să nu blocheze adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2026, indicând că pachetul de solidaritate pe care îl propune are un impact minimal. Partidul subliniază că alocările de fonduri trebuie să reflecte politicile publice ale tuturor partidelor din Coaliție, iar Invocarea „indicării surselor de finanțare” pentru astfel de alocări poate reflecta și o rea-credință.

Social-democrații avertizează cu privire la riscul unui blocaj politic și solicită partenerilor de guvernare să aibă „o atitudine constructivă în negocierile privind elaborarea Bugetului de stat pentru anul 2026, plecând de la principiul că alocările de fonduri trebuie să reflecte politicile publice ale tuturor partidelor din Coaliție, nu doar ale unora!”

„Din această perspectivă, cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un blocaj politic nejustificat și iresponsabil, cu implicații negative asupra execuției bugetare din acest an”, arată PSD.

Partidul indică faptul că banii, aproximativ 3,4 miliarde de lei, ar fi acoperiți de veniturile din taxe și impozite, estimate la 860 de miliarde de lei, suma reprezentând astfel doar 0,4%:

„Programul de solidaritate are un impact minimal asupra bugetului de stat, fiind însă absolut necesar pentru susținerea unor categorii sociale afectate puternic de creșterea inflației și de măsurile de austeritate de anul trecut. Programul PSD prevede ca din veniturile bugetare estimate la peste 860 de miliarde de lei să se aloce aproximativ 3,4 miliarde lei (0,4%) pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, a mamelor și a copiilor din familiile sărace.

Sursa de finanțare este aceeași din care se acoperă toate cheltuielile bugetare – respectiv veniturile obținute din taxe și impozite. Deci invocarea «indicării surselor de finanțare» pentru astfel de alocări reflectă fie rea-credință, fie o înțelegere rudimentară a construcției fiscal-bugetare. Este strict o decizie politică modul în care se distribuie veniturile bugetare! Iar din perspectiva PSD, măsurile din Programul de solidaritate sunt rezonabile din punct de vedere financiar, dar absolut necesare din punct de vedere social”.

PSD subliniază că stabilitatea politică este responsabilitatea tuturor. „Ca atare, PSD solicită partenerilor de guvernare să nu blocheze adoptarea bugetului prin respingerea sau reducerea alocărilor pentru Programul de solidaritate. Guvernarea nu se poate rezuma doar la cifrele bugetare. Guvernarea trebuie să fie în primul rând pentru oameni și trebuie să țină cont de greutățile lor.

Totodată, trebuie subliniat că «stabilitatea politică» invocată de unii dintre parteneri nu este doar responsabilitatea PSD și nu trebuie invocată doar atunci când PSD își apără propriul electorat! Stabilitatea politică este responsabilitatea tuturor partidelor din arcul guvernamental care au obligația să respecte alegătorii celorlalți parteneri de guvernare”, a mai transmis partidul într-un comunicat de presă.

Nazare: „Nu ne permitem cheltuieli fără sursă”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a afirmat anterior că proiectul bugetului de stat pe anul 2026 aduce un record de al investițiilor și fondurilor europene atrase de România. „Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranțe false populației vulnerabile”, subliniază Alexandru Nazare, arătând încredere că bugetul de stat va fi adoptat în Parlament.

Precizările ministrului vin în contextul în care PSD a amenințat că va bloca bugetul de stat la votul din Legislativ, acolo unde asigură majoritatea parlamentară. Sorin Grindeanu a indicat că proiectul trebuie să respecte și punctul de vedere al PSD, care a cerut integrarea unui pachet de măsuri de solidaritate pentru persoanele vulnerabile. Sursa de finanțare pentru acest pachet rămâne însă neclară.

Social-democrații au demarat la finalul anului trecut o analiză internă cu privire la participarea la guvernare, care va fi finalizată odată cu adoptarea bugetului de stat.