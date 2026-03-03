medlife right medlife right

MedLife continuă programele de educație medicală cu un masterclass despre abordarea multidisciplinară a obezității

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din Romania a organizat, în perioada 27–28 februarie 2026, la MedLife Medical Park din București, masterclass-ul „Abordarea multidisciplinară a obezității”, un eveniment medical dedicat specialiștilor implicați în managementul pacienților cu obezitate și tratamentul complicațiilor asociate.

Evenimentul a fost coordonat de Dr. Andrei Haidar, cel care conduce și Centrului de Excelență în Gastroenterologie MedLife, și a reunit medici din domenii precum chirurgia bariatrică, gastroenterologia, diabetologia, nutriția și psihologia medicală. Întâlnirea a oferit o perspectivă integrată asupra tratamentului obezității, o afecțiune complexă ce necesită abordare multidisciplinară și soluții terapeutice personalizate.

Programul evenimentului a inclus prezentări tematice, intervenții bariatrice transmise live, sesiuni interactive și un modul practic dedicat endoscopiei bariatrice, desfășurate pe parcursul celor două zile de eveniment. Printre temele dezbătute în cadrul conferinței se numără rolul chirurgiei bariatrice și al tratamentelor endoscopice în epoca modernă, managementul nutrițional, impactul psihologic al bolii și legătura dintre obezitate și diabet

Un punct de interes al evenimentului l-a reprezentat sesiunea hands-on de endoscopie bariatrică, organizată în a doua zi a masterclass-ului, într-un format practic intensiv, cu număr limitat de participanți. În cadrul acestui modul, medici tineri au avut oportunitatea de a exersa direct procedurile, sub îndrumarea specialiștilor, într-un cadru controlat de simulare, utilizând modele biologice. Formatul, rar întâlnit în România, a oferit participanților o experiență de învățare profund aplicată și apropiată de realitatea din sala de intervenții.

„Prin acest masterclass ne-am propus să aducem în același cadru toate specialitățile implicate în tratamentul obezității și să facilităm schimbul de experiență între medici, într-un context practic și aplicat. Managementul obezității necesită o abordare integrată, iar astfel de întâlniri contribuie direct la îmbunătățirea soluțiilor terapeutice oferite pacienților”, a declarat Dr. Andrei Haidar, organizatorul evenimentului.

Dincolo de componenta practică, masterclass-ul a pus în evidență tehnologiile moderne utilizate în cadrul rețelei MedLife și nivelul de inovație atins în zona endoscopiei bariatrice, reflectând investițiile constante ale companiei în programe de formare și training avansat pentru medici. Dinamica și caracterul aplicat al atelierului au oferit, totodată, un bun potențial pentru dezvoltarea de conținut educațional și inspirațional destinat publicului larg, aducând în prim-plan procesul de formare a noii generații de specialiști.

Obezitatea reprezintă una dintre marile provocări medicale ale prezentului, iar soluțiile moderne necesită echipe bine pregătite și acces la tehnologii avansate. Prin astfel de programe educaționale, MedLife investește direct în dezvoltarea competențelor medicale și în creșterea calității serviciilor oferite pacienților, susținând permanent educația medicală continuă și colaborarea interdisciplinară”, a declarat Dr. Larisa Chriac, Director Medical al Grupului MedLife.

Prin organizarea acestui masterclass, MedLife își reconfirmă rolul activ în dezvoltarea educației medicale din România și în promovarea celor mai moderne soluții terapeutice în beneficiul pacienților.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

