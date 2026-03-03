Video Piloții americani catapultați în Kuweit, confundați de localnici cu iranienii, după ce avioanele lor au fost doborâte din greșeală

Localnicii din Kuweit au reacționat agresiv și aproape l-au atacat pe unul dintre membrii echipajului unui F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale SUA, doborât luni, 2 martie, într-un incident de „foc prietenesc” deasupra Kuweitului.

Agresivitatea localnicilor a încetat doar după ce pilotul și-a identificat naționalitatea. Oamenii credeau că sunt piloți iranieni.

„Sunt american”, se aude pe filmare.

„Nicio problemă, ești în siguranță?”, îl întreabă apoi un localnic.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că trei F-15E Strike Eagle, implicați în Operațiunea „Epic Fury”, au fost doborâți accidental de sistemele de apărare aeriană kuweitiene, în timpul unui conflict care a inclus atacuri ale aeronavelor iraniene, rachetelor balistice și dronelor.

Potrivit instituției, toți cei șase membri ai echipajelor au ajuns la sol cu parașuta în siguranță, au fost recuperați și se află în stare stabilă.

„Kuweitul a recunoscut incidentul, iar noi suntem recunoscători pentru eforturile forțelor de apărare kuweitiene și sprijinul lor în această operațiune în desfășurare. Cauza incidentului este în curs de investigare. Informații suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce devin disponibile”, transmite CENTCOM.