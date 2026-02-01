Video Polițist, aproape să fie linșat de protestatari, în Torino. Manifestanții au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în oamenii legii. Peste 30 de ofițeri au fost răniți

Cel puțin 31 de polițiști au fost răniți în Torino, în nordul Italiei, în timpul protestelor izbucnite sâmbătă față de închiderea centrului cultural de stânga Askatasuna, au anunțat autoritățile duminică, 1 februarie.

În urma violențelor, forțele de ordine au reținut zece persoane, potrivit agenției dpa, citată de Agerpres

Demonstrațiile au fost organizate ca reacție la evacuarea centrului Askatasuna, un spațiu cu tradiție pentru mișcările de stânga din Torino, închis de autorități cu puțin timp înainte de Crăciun.

Organizatorii susțin că aproximativ 50.000 de persoane au participat la marșul desfășurat în centrul orașului, unde au fost arborate și numeroase steaguri palestiniene.

Protestul pașnic s-a transformat în confruntări violente. Manifestanți mascați au aruncat cu pietre, cocktailuri Molotov și diverse obiecte în direcția polițiștilor, iar mai multe tomberoane au fost incendiate.

O mașină a poliției a fost, de asemenea, cuprinsă de flăcări. Forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru dispersarea mulțimii. Un protestatar rănit la cap a fost transportat de urgență la spital.

Imagini apărute ulterior arată un polițist doborât la pământ și lovit de mai mulți indivizi mascați.

Guvernul italian, condus de o coaliție de dreapta, a condamnat ferm violențele, catalogându-le drept „un atac asupra statului”.

De cealaltă parte, activiștii de stânga acuză executivul condus de Giorgia Meloni că ar reprima sistematic organizațiile și spațiile culturale de stânga, în timp ce ar ignora situațiile în care grupări de dreapta ocupă ilegal locuințe.

Amintim că proteste au fost și la Milano. Sute de manifestanți s-au adunat sâmbătă la Milano pentru a protesta față de desfășurarea agenților ICE (Immigration and Customs Enforcement) în contextul viitoarelor Jocuri Olimpice de iarnă, potrivit France 24.

Demonstrația a avut loc în Piazza XXV Aprile, o piață simbolică, numită după data eliberării Italiei de sub fascismul nazist, în 1945.