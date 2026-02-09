Alertă la Mamaia după ce pe plajă ar fi fost descoperită o dronă. SRI a preluat ancheta

Autoritățile au intervenit luni după-amiază în stațiunea Mamaia, după ce pe plajă ar fi fost găsită o dronă, în zona hotelului Victoria.

UPDATE Serviciul Român de Informații a preluat ancheta

Apelul la 112 a fost dat de un trecător care a semnalat că pe o zonă de plajă lărgită se află resturi de dronă, potrivit TVR Info.

Polițiștii ajunși la fața locului au asigurat perimetrul respectiv, astfel încât oamenii din zonă să nu intre în contact cu respectivele elemente.

Reprezentanții Serviciului Român de Informații au preluat această anchetă și urmează să stabilească ce fel de dronă este - dacă este o dronă navală sau dacă este o dronă aeriană - și dacă are sau nu încărcătură.

Știrea inițială

Primele date indică faptul că este vorba despre o dronă inscripționată cu marcaje albe, notează sursa citată, potrivit informațiilor publicate de Ziarul Amprenta.

Echipe ale SRI, MApN, ISU și Poliției s-au deplasat la fața locului pentru a face verificări și pentru a stabili dacă reprezintă un risc.

În imaginile publicate de același ziar se observă și prezența unui vehicul special al unității CBRN, structură specializată în intervenții în situații care implică riscuri chimice, radiologice, biologice sau nucleare.

Știre în curs de actualizare.