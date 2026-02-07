Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, de cei 13.000 de lei împrumutați

Un bărbat de 72 de ani și soția sa au fost victimele unei tâlhării pe strada Unirii din Cernavodă, la scurt timp după ce au ieşit de la Casa de Ajutor Reciproc.

Sursă: Media TV / Facebook

Vineri, 6 februarie, pe strada Unirii din Cernavodă, doi soți au fost victimele unei tâlhării comise în plină zi. Bărbatul, în vârstă de 72 de ani, se afla împreună cu soția sa când persoane necunoscute i-au smuls din mână 13.000 de lei, bani pe care îi împrumutaseră recent de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, potrivit focuspress.

Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate în zonă, iar imaginile arată că la tâlhărie au participat două persoane, un bărbat și o femeie, care au acționat rapid și coordonat. Pe imagini se vede cu agresorul a smuls banii din mâna bătrânului şi a fugit cu o mașină.

„Astăzi (vineri, 6 februarie – n.r.), în jurul orei 12.20, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Cernavodă au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că pe strada Unirii din oraşul Cernavodă ar fi avut loc o tâlhărie. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 72 de ani, căruia i-ar fi fost sustrasă suma de 13.000 de lei, în timp ce se deplasa pe strada Unirii din oraşul Cernavodă, alături de soţia sa”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa.

Pe baza imaginilor și a verificărilor efectuate, polițiștii au reușit să identifice un prim suspect, un bărbat de 41 de ani, bănuit de implicare în comiterea faptei, iar ancheta continuă.