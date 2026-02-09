Bărbat atacat cu cuțitul de concubina sa, într-o localitate din Argeș. Femeia a fost reținută pentru violenţă domestică

O femeie în vârstă de 55 de ani dintr-o localitate argeşeană a fost reținută după ce și-a agresat concubinul mai tânăr cu un cuțit, incidentul fiind încadrat ca violență domestică.

În contextul în care numărul cazurilor de violență domestică în România este în creștere, un nou incident a avut loc într-o localitate argeșeană. De această dată, victima nu a fost o femeie, așa cum se întâmplă în majoritatea situațiilor raportate, ci un bărbat de 46 de ani, atacat cu un cuțit de concubina sa.

Incidentul s-a produs în comuna Poiana Lacului, la locuința bărbatului, pe fondul unor tensiuni acumulate între cei doi parteneri.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, citat de Agerpres, forţele de ordine s-au deplasat rapid la fața locului, ca urmare a unui apel la 112, și au constatat că femeia de 55 de ani, din localitatea Bârla, l-ar fi atacat şi ameninţat pe concubinul său, cu 9 ani mai tânăr, rănindu-l superficial în zona pieptului și a mâinii drepte cu un cuțit de bucătărie.

Femeia a fost reținută pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca aceasta să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Potrivit datelor oficiale, județul Argeș înregistrează anual sute de cazuri de violență domestică, iar polițiștii recomandă ca persoanele care se confruntă cu astfel de situații să sesizeze imediat autoritățile prin apelul la 112.