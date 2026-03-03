Zelenski, îngrijorat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea împiedica armele americane destinate Ucrainei

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că implicarea SUA în războiul împotriva Iranului ar putea afecta fluxul de arme de care Ucraina are nevoie pentru a continua să se apere împotriva invaziei Rusiei.

Într-un interviu pentru Corriere della Sera, scrie The Guardian, Zelenski a spus că conflictul anterior dintre Israel și Iran de anul trecut a „încetinit” livrările către Ucraina. De data aceasta, „nu s-a întâmplat încă, dar mă tem că s-ar putea întâmpla”, a declarat el pentru ziarul italian.

Zelenski a mai afirmat că războiul îl lasă pe Vladimir Putin „mai slab”, arătând că este „un aliat slab” care „vorbește, dar nu acționează”.

El a spus că următoarea întâlnire trilaterală cu SUA și Rusia este încă planificată pentru începutul lunii martie, deși este posibil să nu mai aibă loc în Abu Dhabi.

Președintele ucrainean și-ar dori ca aceasta să se desfășoare la Geneva sau în altă parte în Europa, sugerând Austria, Vaticanul sau Turcia ca locații posibile.

Zelenski a răspuns și criticilor tot mai mari venite din partea Ungariei și Slovaciei privind conducta Drujba, insistând că aceasta nu este operațională din cauza bombardamentelor rusești. El a precizat că i-a transmis clar premierului slovac Robert Fico că „pentru a o repara este nevoie de un armistițiu și acest lucru trebuie comunicat clar lui Putin”.

Premierii Ungariei, Viktor Orbán, și Slovaciei, Robert Fico, sunt singurii doi lideri ai UE care au continuat să mențină contacte cu Rusia și Putin în timpul războiului, inclusiv vizite la Moscova.

Luni, Fico a cerut o întâlnire urgentă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta situația conductei. Anterior, el a discutat și telefonic cu Zelenskyy despre o posibilă întâlnire față în față.

Marți, Orbán a cerut de asemenea intervenția Comisiei Europene, reiterând amenințarea sa de a bloca toate deciziile UE legate de Ucraina până la rezolvarea situației.