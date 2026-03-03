Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine la „Interviurile Adevărul”. Discuții despre apărare și conflictul din Orientul Mijlociu

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, va participa marți, 3 martie la Interviurile Adevărul, unde va vorbi despre temele actuale ale apărării, situația internațională și evoluția conflictului din Orientul Mijlociu.

Printre subiectele probabil abordate se numără și ridicarea nivelului de securitate la Baza Deveselu la starea „BRAVO” de către Armata SUA, ca răspuns la tensiunile dintre Statele Unite/Israel și Iran.

Nivelul „BRAVO” indică o amenințare crescută, dar previzibilă, cu măsuri suplimentare de securitate, precum controale mai stricte și suplimentarea gărzilor. Autoritățile române au transmis că România nu este vizată direct, dar situația este monitorizată permanent.