Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
ONU: Cel puțin 30.000 de persoane, strămutate în Liban după escaladarea conflictului cu Israel

Cel puțin 30.000 de persoane au fost strămutate în Liban după ce conflictul dintre Hezbollah și Israel s-a intensificat, cu atacuri cu rachete, lovituri aeriene și incursiuni terestre, potrivit ONU. Mulți oameni dorm în adăposturi sau în mașini, pe marginea drumurilor, scrie The Guardian.

Peste 30.000 de oameni au fugit din calea luptelor din Liban, anunță ONU FOTO X
Peste 30.000 de oameni au fugit din calea luptelor din Liban, anunță ONU FOTO X

Odată cu extinderea conflictului din Orientul Mijlociu în Liban – gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, a lansat rachete și drone spre Israel, ca represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, iar armata israeliană a răspuns cu lovituri aeriene masive și o incursiune terestră – cel puțin 30.000 de persoane au fost strămutate, potrivit Națiunilor Unite.

AFP relatează că Babar Baloch, purtător de cuvânt al agenției ONU pentru refugiați, a declarat că „estimările conservatoare” arată că aproape 30.000 de oameni au fost găzduiți și înregistrați în adăposturi, în timp ce mulți alții au fost nevoiți să doarmă în mașini, pe marginea drumurilor.

Armata israeliană a desfășurat trupe suplimentare în sudul Libanului, ca parte a eforturilor Forțelor de Apărare ale Israelului de a oferi securitate suplimentară locuitorilor din nordul Israelului, au transmis Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) pe Telegram.

Purtătorul de cuvânt al armatei, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, a declarat într-un briefing online pentru presă că militarii se află „doar în zona de frontieră, într-o manieră defensivă, pentru a preveni atacuri împotriva civililor și a unor puncte strategice foarte importante”.

AFP relatează că ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat marți că a instruit armata să preia controlul asupra unor poziții suplimentare în Liban, în urma unui atac lansat de Hezbollah, gruparea militantă susținută de Iran.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine am autorizat Forțele de Apărare ale Israelului să avanseze și să preia controlul unor poziții strategice suplimentare în Liban, pentru a preveni atacurile asupra comunităților israeliene de la graniță”, a declarat Katz într-un comunicat.

