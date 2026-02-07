search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Adevărul
Incident tragic în Constanța: un muncitor a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc aflat în construcţie

Un muncitor din Constanța a murit, sâmbătă după-amiază, 7 februarie, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcţie pe strada Pescarilor din municipiu.

FOTO: Captură video Youtube/CT News
FOTO: Captură video Youtube/CT News

Potrivit martorilor, bărbatul de 57 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc aflat în construcție din Constanța, în timp ce se turna placa superioară și s-a rupt cofrajul.

Incidentul a avut loc în jurul orei 14:40, moment în care polițiștii de la Secția 1 Constanța au fost sesizați prin 112. Martorii au precizat că accidentul s-a produs exact în timpul lucrărilor la placa de sus, când structura provizorie s-a prăbușit, scrie CT News.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, în vârstă de 57 de ani, care ar fi executat lucrări de construcţii la imobilul respectiv.

La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei”, au afirmat poliţiştii.

Ei continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

Constanţa

