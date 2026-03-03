Conflictul din Iran care a făcut ca peste o mie de români să rămână blocați în țări din Orientul Mijlociu, o parte chiar elevi aflați în vacanță, redeschide o veche controversă privind organizarea excursiilor și taberelor școlare.

Excursiile în Dubai în „vacanța de schi”, care au dus la blocarea câtorva grupuri de elevi în urma închiderii spațiului aerian, au readus în discuție o temă îndelung dezbătută și în anii anteriori. În mediul online, mai cu seamă pe grupuri ale părinților, părerile sunt împărțite. Sunt pe de o parte părinți care condamnă ferm inițiative de acest tip, iar pe de alta cei care spun că este singura variantă în care pot să le asigure copiilor lor acces la astfel de experiențe, costul unei vacanțe împreună cu familia peste hotare fiind cu mult peste posibilitățile multora. Mai mult, o excursie în afara țării ar fi chiar mai ieftină decât una într-o stațiune în care copiii chiar să poată schia, în țară, susțin părinții.

Cât despre modul cum sunt acestea organizate, excursiile private par să fie regula, Ministerul Educației și Cercetării confirmând, într-un răspuns solicitat de „Adevărul”, că în ceea ce privește situația actuală din Orientul Mijlociu nu sunt informații despre programe școlare, excursii, schimburi educaționale sau alte activități organizate prin unități de învățământ din România în acea zonă.

În cazul excursiilor în Dubai din prezent se ridică însă și problema siguranței, iar părinții care se declară împotriva excursiilor „extravagante” spun că existau informații că Orientul Mijlociu nu este o zonă sigură în această perioadă și că era și de datoria profesorilor care își asumă astfel de inițiative să evalueze corect riscul.

Printre elevii care nu s-au mai putut întoarce în țară la finalul vacanței „de schi” petrecută în Dubai se află un grup de 28 de elevi, de gimnaziu și de liceu, din municipiul Focșani. Excursia a fost organizată de un centru privat, a precizat șefa Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Livia Marcu, pentru „Adevărul”. „Este o excursie organizată particular. Nu implică sub nicio formă Inspectoratul Școlar. (...) Au plecat însoțiți în privat, pur și simplu. Părinții așa au dorit”, a spus inspectorul școlar general Livia Marcu.

Una dintre profesoarele care însoțește grupul a venit la rândul său cu informații pe care le-a detaliat public pe contul său de pe o rețea de socializare, precizând că siguranța elevilor a constituit prioritate absolută.

„Am acționat prompt și responsabil încă din primul moment. Primul pas a fost contactarea Consulatului României pentru a comunica locația noastră și pentru a menține legătura permanentă cu autoritățile. Am identificat și asigurat cazare într-o zonă considerată sigură, iar elevii au fost instruiți clar cu privire la măsurile de prevenție. Împreună am realizat inclusiv o simulare de evacuare pentru situații de urgență, pentru a fi pregătiți în orice context”, a scris profesoara. Grupul este în siguranță, a mai dat ea asigurări după articolele de presă și opiniile apărute cu privire la pericolul în care adulții i-au pus pe copii.

„Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai?”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu este unul dintre criticii care au condamnat în mediul online alegerea unei asemenea destinații.

„Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai? Nu era previzibil, de vreo lună încoace, atacul Israel-SUA asupra Iranului, întinderea războiului în tot Orientul Mijlociu? Și ce să vadă școlarii în Dubai? Ce obiective culturale, ce muzee, ce monumente sunt acolo? Burj al-Arab 7 stele? Pisi la Plajă? Gigălăi? Arabi, și alte naționalități, împovărați de bani? Urmăriți internațional? Ciocolată Dubai?

Elevii și profesoarele sunt din Focșani. Până să viziteze Dubaiul, se vor fi dus să vadă ansamblul Brâncuși? Ce-i drept, e mai greu de ajuns din Focșani în Târgu Jiu decât în Orient...”, a scris jurnalistul, pe contul său de pe o rețea de socializare.

Nu toți cei care și-au spus la rândul lor părerea cu privire la cele exprimate i-au și dat dreptate.

„Reducerea Dubaiului la „plajă și hoteluri” spune mai mult despre prejudecăți decât despre realitate”

„Domnule CTP, vă respect punctele de vedere, dar reducerea Dubaiului la „plajă și hoteluri” spune mai mult despre prejudecăți decât despre realitate. Dubai este un studiu de caz despre cum transformi deșertul într-un hub economic, financiar, comercial și tehnologic global în câteva decenii. Asta nu e întâmplare. E viziune, strategie și leadership pe termen lung. Ce pot învăța niște elevi acolo? Pot vedea cum arată un oraș construit pe inovație și digitalizare, considerat printre cele mai smart și sigure din lume. Pot înțelege ce înseamnă infrastructură gândită pentru viitor, investiții masive în tehnologie, logistică, aviație, finanțe și turism. Pot observa cum funcționează un spațiu în care trăiesc și muncesc oameni din peste 200 de naționalități, într-un sistem bazat pe reguli clare și respectarea legii”, a fost unul dintre răspunsuri.

„Educația nu înseamnă să alegi între Brâncuși și Dubai. Înseamnă expunere, comparație și perspectivă. Poți aprecia patrimoniul românesc și, în același timp, să înțelegi modele internaționale de dezvoltare”, s-a mai atras atenția. Cât despre contextul geopolitic, „nicio excursie școlară nu se organizează pe premisa că va izbucni o escaladare militară”, au mai scris internauții.

Alte opinii exprimate pe rețelele de socializare sunt în schimb în favoarea părerii că Dubaiul ar fi o destinație „pentru cocalari, interlopi și evazioniști”.

„Am un prieten care merge în fiecare an de prin 2009. Nu merge pentru cultură. Folosește facilitățile oferite de hotel, cumpără 30 de parfumuri arăbești, haine și tot felul de nimicuri. N-a fost niciodată în Franța, Elveția, Austria, Slovenia, Italia, UK. Cred că nici în Portugalia nu s-a dus. O croazieră n-a făcut prin Europa asta, un lucru care ar fi fost mai pe sufletul lui de iubitor de alcool, mâncare la discreție și soare. Nope, la arăbeți”; „E doar bling-bling, sunt locuri mult mai scumpe în Europa dar te duci degeaba, că nu știu vecinii că sunt scumpe. Până le explici că stai la 5 stele la Biaritz sau la Negresco în Nisa iți ia fața fufa de la 3 care a fost la Dubai. În Franța și Italia au fost și ei la muncă, nu e mare chestie” sunt alte opinii care întăresc ideea că mulți români aleg astfel de destinații pentru „rating social”.

„Nu există școală într-un oraș mare în care să nu fie promovate într-o lună 20-30 de excursii în străinătate”

Excursiile organizate pentru elevi nu sunt un lucru rău, susține Zeno Sustac, fondatorul comunității Părinții Elevilor din România. Rău, în schimb, este că s-a transformat totul într-o adevărată industrie, în orașele mari, în școli percepute drept „de elită”, lucrurile aproape scăpând de sub control.

„Când spun industrie, mă refer la situația în care cadre didactice sau conducători de unități de învățământ se transformă în agenți sau în agenții de turism „undercover” și fac orice le stă în putință pentru a racola clienți pentru servicii turistice. Fenomenul este unul larg întâlnit la nivel național, în funcție de nivelul de trai din zonele respective se promovează excursii mai puțin sau mai mult costisitoare. Ideea este că sunt formate adevărate rețele de-a lungul timpului. Nu există școală într-un oraș mare în care să nu fie promovate, într-o lună, 20-30 de excursii în străinătate. Și mă refer aici la urbanul mare, în mod concret la orașe precum Timișoara, București, Iași, Cluj. Sigur, aici vorbim despre comisioane pentru cadrele didactice, despre gratuități, despre participări împreună cu membrii familiilor în tot felul de locații exotice”, a semnalat Sustac, contactat de „Adevărul”.

Copiii sunt „racolați” în această direcție, iar organizatorii pun pe primul loc interesul financiar, siguranța devenind o chestiune secundară, a mai spus Sustac.

„În cazul de față vorbim despre o lipsă cruntă de interpretare a unor date aflate la dispoziția tuturor. Adică nu aveai ce să cauți cu copiii, cadru didactic fiind, unitate de învățământ organizatoare fiind, într-o zonă de conflict militar iminent. De o lună de zile Statele Unite ale Americii anunțau că vor ataca Iranul. Copiii care se află în excursii în Dubai se află la 100 de kilometri de zona respectivă. Era de ordinul evidenței, și un copil de 2-3 ani care înțelegea ce se întâmplă și vedea niște portavioane îndreptându-se spre o anumită zonă înțelegea că acolo va fi război. Avioane, nave de atac și alte lucruri presupun război iminent”, a adăugat Zeno Sustac.

Și părinții care au plecat împreună cu copiii lor pe cont propriu, ignorând aceleași semnale, sunt de criticat, mai spune Sustac.

„Inconștiența părinților în cazul de față este înspăimântătoare. Mai mult decât atât, inconștiența părinților care discută în spațiu public. Adică remarc că au o capacitate minimală de a înțelege ce s-a întâmplat în concret și extrapolează într-o zonă care nu are niciun fel de legătură cu realitatea. (...) Teza conform căreia - vai, nu știam, a luat pe toată lumea pe nepregătite! - nu ține. Nu ține pentru că, repet, de o lună de zile era evidentă direcția în care se îndreaptă evenimentele. Evident că părinții greșesc. Foarte mulți dintre ei își trimit copiii acolo ca să epateze, ca să se laude: uite, mă, eu am reușit în viață. Copilul meu a fost în excursie în Dubai, al tău e sărac, al tău nu poate! -”, a mai subliniat Sustac.

„Trebuie să învețe ceva statul român”

Din momentele prin care trec acum copiii și profesorii care-i însoțesc trebuie învățate lecții, crede Zeno Sustac.

„Trebuie să învețe ceva statul român, trebuie să învețe ceva Ministerul Educației și Ministerul de Externe. Sub nicio formă nu ai dreptul să expui niște copii într-o călătorie din asta în scop neclar, într-o perioadă în care un conflict armat este posibil și probabil într-o anumită zonă. Trebuie să mergem în zona responsabilității, trebuie să ne asumăm. Acum sunt convins că o să se ridice din numeri și o să se pună problema ceva de genul - N-am știut. Săracii copii, prin cât au trecut! - și adulții care i-au dus acolo nu vor suferi niciun fel de consecință pentru faptele lor. Pentru că faptele sunt clare, niște adulți au pus în pericol viețile unor copii. Despre asta discutăm oricum am coafa sau machia situația”, a mai precizat Sustac.

Discuția nu este despre turism patriotic, despre costuri sau despre unde era mai ieftin, a mai susținut fondatorul comunității „Părinții Elevilor din România”, ci despre inconștiență și despre supunerea la niște riscuri inutile.

„Este în regulă să faci excursii cu școala în momentul în care în locația respectivă nu cad rachete și drone, în primul rând. În al doilea rând, este în regulă atunci când decizi tu ca părinte, nu când îți bagă școala pe gât o excursie pe care pur și simplu nu o poți refuza. Că sunt cazuri în care mai mulți directori numiți politic au legături cu firme de turism tot din zona politică și practic sunt impuse aceste excursii părinților, iar dacă nu le accesează, tratamentul în ceea ce îi privește pe copiii lor se va simți. Asta se întâmplă inclusiv în București, în marile colegii, și în Timișoara, și în Iași, și în Cluj, și în zonele în care unitățile de învățământ sunt conduse de numiți, nu de directori care au promovat pe bune examenele. Deci să înțelegem că nu-i nimeni împotriva excursiilor care înseamnă să se cunoască copiii și într-un alt mod, nici vorbă! Socializarea copiilor din gimnaziu sau din liceu sau din învățământul primar este un lucru benefic, îi dezvoltă, dar nu trebuie sume exorbitante pentru asta, nu trebuie deplasări la mii de kilometri de țară, nu trebuie alese cele mai scumpe oferte de pe piață pentru a-ți arăta statutul social”, a mai arătat Sustac.

Inspectoratele școlare care au în ograda lor astfel de situații în acest moment ar trebui să ia atitudine, este de părere Zeno Sustac, „pentru că sunt în situația respectivă nu dintr-o întâmplare, e o practică uzuală”.

„Cred că asta ar fi o soluție destul de bună și de eficientă”

Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți EDUPART, a precizat la rândul său că organizarea excursiilor cu respectarea tuturor normelor este în beneficiul elevilor.

„Din punctul nostru de vedere, aceste excursii sunt absolut necesare în dezvoltarea copiilor. Nu sunt doar simple ieșiri recreative. În general, excursiile cu copiii sunt niște experiențe educaționale, că sunt ele culturale, sociale. Problema nu este dacă facem excursii, ci exact cum le organizăm. Pentru că aceste excursii ar trebui să aibă un cadru legal - adică contract semnat, organizatori autorizați, asigurări medicale, de călătorie, să existe acordul informat al părinților și responsabilități clare. Ar trebui de asemenea o evaluare de risc reală. Pentru că orice deplasare, mai ales externă, trebuie să includă, bineînțeles, și verificarea contextului geopolitic de securitate”, a spus Nan, pentru „Adevărul.”

„Nu te poți duce cu copiii în zone de conflict. Acum, că aceste conflicte internaționale pot să apară peste noapte, într-o zonă în care nu era conflict, clar că se poate întâmpla, după cum vedem și cazul de astăzi. Nu știu dacă existau semnale că Dubaiul are ceva, (...) nu știu dacă erau chiar atât de clare. Plus că mai trebuie să ne luăm și după avertizările Ministerului Afacerilor Externe. Nu cred că era vreo avertizare de călătorie în Dubai”, a adăugat Nan.

Liderul FNAP susține că din ce se întâmplă în aceste zile trebuie să învățăm, iar una dintre lecții este să avem planuri de rezervă sau proceduri clare pentru situații de criză. „Este esențial acum, în momentul acesta, ca autoritățile române, Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României în Emiratele Arabe, să acționeze coordonat, rapid, transparent. Părinții trebuie informați și conectați în timp real, pentru că de acolo se creează panică, de la lipsa informației. (...) Ar fi foarte binevenită o procedură standard, să se știe – trebuie să avem contactul de la ambasadă, de la consulat, să anunțăm acolo etc. Când organizăm evenimente mari în orașe, mergi la Jandarmerie. Știe Jandarmeria, știe Poliția, se fac niște demersuri. Cred că asta ar fi o soluție destul de bună și de eficientă și pentru situația în care organizezi o deplasare externă”, a conchis Cătălin Nan.

MEC: „Nu avem informații despre alte excursii organizate prin unități de învățământ din România în acea zonă”

Am solicitat Ministerului Educației și Cercetării precizări privind: numărul de elevi și de cadre didactice aflați în Orientul Mijlociu în cadrul unor programe școlare, excursii, schimburi educaționale sau alte activități organizate prin unități de învățământ din România, la momentul izbucnirii conflictului; dacă aceștia au fost localizați, dacă s-a sigurat securitatea acestora, repatrierea sau evacuarea în siguranță.

Am întrebat de asemenea dacă Ministerul Educației a emis instrucțiuni sau recomandări către unitățile de învățământ privind suspendarea excursiilor sau mobilităților școlare în zona afectată de conflict, dacă există protocoale de intervenție sau proceduri standard aplicabile în situații de criză internațională care implică elevi români aflați în străinătate și dacă sunt date privind costurile suportate sau estimate pentru gestionarea situației (transport, cazare, repatriere, asistență consulară sau alte cheltuieli).

Reprezentanții ministerului au oferit un răspuns scurt, din informațiile transmise reieșind că în afara grupului de elevi din Vrancea nu s-ar mai afla alte grupuri de elevi și profesori care să fi plecat în mod organizat.

„Referitor la solicitarea dumneavoastră vă comunicăm că, potrivit informațiilor transmise de ISJ Vrancea, grupul de elevi și profesorii care-i însoțesc în Dubai se află într-o excursie privată, organizată cu acordul părinților pe durata vacanței de săptămâna trecută. Conform informațiilor comunicate public de autorități, toți componenții acelui grup sunt în siguranță și păstrează legătura cu autoritățile române care se ocupă de repatrierea lor. Nu deținem alte informații suplimentare. De asemenea, nu avem informații despre alte programe școlare, excursii, schimburi educaționale sau alte activități organizate prin unități de învățământ din România în acea zonă”, au mai precizat reprezentanții instituției.