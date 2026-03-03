Avioane americane părăsesc bazele din Spania după refuzul Madridului privind utilizarea lor pentru atacuri asupra Iranului

Cincisprezece aeronave americane au părăsit bazele militare de la Rota și Morón, în sudul Spaniei, după ce guvernul de la Madrid a transmis că facilitățile aflate pe teritoriul său nu pot fi utilizate pentru atacuri asupra Iranului.

Datele publicate de site-ul de monitorizare a zborurilor FlightRadar24 arată că mai multe aparate au decolat în weekend, în contextul operațiunilor lansate de Statele Unite și Israel împotriva unor ținte iraniene. Cel puțin șapte dintre aeronave au aterizat la Ramstein Air Base, în Germania.

Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, a declarat că bazele operate în comun de SUA și Spania — dar aflate sub suveranitate spaniolă — nu vor fi folosite pentru acțiuni militare împotriva Iranului, pe care Madridul le-a condamnat. „Bazele spaniole nu sunt utilizate pentru această operațiune și nu vor fi folosite pentru nimic care nu este prevăzut în acordul cu Statele Unite sau care nu respectă Carta Națiunilor Unite”, a afirmat el pentru postul Telecinco.

Ministrul Apărării, Margarita Robles, a precizat că aeronavele — în principal avioane-cisternă pentru realimentare în aer, inclusiv Boeing KC-135 Stratotanker — erau staționate permanent în Spania. Potrivit datelor de zbor, nouă astfel de aparate au decolat duminică de la baza Morón, îndreptându-se către Germania. Alte zboruri au plecat de la Rota, unele având ca destinație sudul Franței.

Robles a declarat că retragerea aeronavelor a avut loc după ce Madridul a interzis folosirea bazelor pentru operațiuni împotriva Iranului, sugerând că partea americană „probabil a făcut aceste mutări știind că aparatele nu pot opera” de pe teritoriul spaniol în actualul context.

Un acord bilateral din 1953 oferă Spaniei un cuvânt decisiv în privința utilizării forțelor americane staționate pe teritoriul său. Oficialii de la Madrid au subliniat că bazele nu au fost implicate în atacurile de sâmbătă și că nu vor fi folosite nici pentru operațiuni de mentenanță sau sprijin, cu excepția celor cu caracter umanitar.

Premierul spaniol, Pedro Sánchez, s-a numărat printre puținii lideri europeni care au condamnat ferm acțiunile Washingtonului, pe care le-a descris drept o „încălcare a dreptului internațional”. În același timp, oficialii spanioli au precizat că poziția Madridului nu reflectă vreo susținere pentru regimul de la Teheran, pe care l-au caracterizat drept „teribil și dictatorial”, insistând însă că „soluția nu poate fi niciodată violența”.

Poziția Spaniei o plasează într-o notă distinctă față de alți aliați occidentali și ar putea amplifica tensiunile diplomatice cu Washingtonul, într-un moment de escaladare regională.