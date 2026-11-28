Autoritățile din Sectorul 1 au activat, sâmbătă, 28 noiembrie, alarmarea preventivă de iarnă, pe fondul riscului de vreme nefavorabilă.

În Bucureşti, iarna îşi intră încet în drepturi. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Utilajele de deszăpezire sunt pregătite să iasă pe străzi în cel mult două ore, iar primăria a început să mobilizeze echipele și să pregătească rezerve de material antiderapant. În același timp, locuitorilor li se reamintesc obligațiile pe care le au în cazul ninsorilor și al formării gheții.

Măsura a intrat în vigoare sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 11:00, și va rămâne activă până duminică, 29 noiembrie, la ora 18:00. În acest interval, operatorul de salubrizare trebuie să aibă utilajele pregătite și să poată interveni rapid, dacă situația o impune.

Primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, spune că utilajele au fost deja încărcate cu sare, iar șase echipaje verifică străzile. În paralel, sunt curățate rigolele de frunze, pentru ca apa să se poată scurge și să nu se acumuleze pe carosabil.

„Utilajele sunt încărcate cu sare și pot porni în cel mult două ore. Șase echipaje verifică străzile. Rigolele se curăță de frunze. Pentru asociațiile de proprietari pregătim 500 de saci de sare, în 5 puncte de distribuție, iar adresele vin în curând. Împreună cu DGASPC, avem grijă de oamenii fără adăpost”, a transmis primarul.

Cine trebuie să curețe trotuarele și să îndepărteze țurțurii

Odată cu pregătirile pentru sezonul rece, primăria le atrage atenția proprietarilor și locatarilor că deszăpezirea nu este doar responsabilitatea utilajelor trimise de administrație şi că cei care locuiesc la casă sau la bloc trebuie, la rândul lor, să curețe zăpada și gheața de pe trotuarul din fața imobilului.

Obligația îi vizează și pe proprietarii care au curți sau terenuri la stradă: aceștia trebuie să curețe trotuarul de-a lungul gardului. În plus, țurțurii formați la marginea acoperișurilor trebuie îndepărtați pe tot parcursul iernii.

Nici accesul la pubele nu trebuie uitat. După ninsoare, cei care locuiesc la case au la dispoziție cel mult 24 de ore pentru a curăța drumul până la containerele de gunoi.

Alarmarea preventivă este valabilă până duminică seara, însă responsabilitățile pentru valabile pentru întreaga iarnă.