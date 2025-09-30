Video Incendiu la Șantierul Naval Constanța. Puntea unei nave a fost cuprinsă de flăcări. Fumul se vede de la mare depărtare

Un incendiu a izbucnit marți, 30 septembrie, pe puntea superioară a unei nave aflate în reparații în doc la Șantierul Naval Constanța, au anunțat reprezentanții ISU Dobrogea.

Potrivit autorităților, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere (ASAS), un echipaj SMURD B2, o autospecială de stingere, o autoplatformă și o autospecială de stingere, scrie Radio Constanța.

Potrivit reprezentanților ISU, nu sunt victime, iar echipajele ISU acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului. Nava se afla în proces de reparație, iar zona afectată este limitată la puntea superioară.

Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de specialiști, după finalizarea intervenției.