Incendiu la o școală din Teleorman. Elevii și profesorii, evacuați de urgență

Un incendiu izbucnit marți dimineață la școala gimnazială din comuna Bujoreni, județul Teleorman, a mobilizat pompierii și a determinat evacuarea de urgență a elevilor și cadrelor didactice.

Momente de panică marți, 30 septembrie, în cursul dimineţii, la școala gimnazială din satul Prunaru, comuna Bujoreni, județul Teleorman. Mai mulţi copii și profesori au fost evacuați de urgență după ce acoperișul clădirii a fost cuprins de flăcări.

Alarma a fost dată chiar în timpul orelor de curs, iar personalul școlii a acționat rapid pentru a-i scoate pe elevi în siguranță din clase.

La fața locului au ajuns pompierii teleormăneni cu două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple, notează incomod.

Potrivit primelor informații, toți copiii și profesorii au fost evacuați la timp, fără a exista persoane rănite.

Intervenția pompierilor continuă pentru lichidarea incendiului și limitarea pagubelor şi urmează ca apoi să fie stabilită cauza izbucnirii focului.