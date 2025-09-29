Patru case şi trei anexe gospodăreşti au fost cuprinse de flăcări, într-o comună din Brașov

Patru case şi trei anexe gospodăreşti din comuna Tărlungeni au fost cuprinse, în noaptea de duminică spre luni, de un incendiu. Flăcările au afectat o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi.

În cursul nopţii, la faţa locului au fost mobilizate şase autospeciale de stingere cu apă şi spumă. potrivit Agerpres.

Pompierii militari au acţionat pentru lichidarea incendiului şi protejarea imobilelor învecinate.

Din fericire, nu au existat victime, mai multe persoane reuşind să se autoevacueze în siguranţă,

„În jurul orei 01:00, am fost anunţaţi despre izbucnirea unui incendiu la mai multe locuinţe din localitatea Tărlungeni. La faţa locului au fost mobilizate, progresiv, forţe şi mijloace din cadrul ISU Braşov, ajungându-se (...) la şase autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă cu apă, o autoscară şi două echipaje SMURD. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi, fiind afectate patru locuinţe şi 3 anexe gospodăreşti. (...) Din informaţiile existente până în prezent, nu s-au înregistrat victime, mai multe persoane reuşind să se autoevacueze din locuinţele afectate", a mai informat sursa citată.

Pompierii urmează să stabilească ce anume a declanșat incendiul.

