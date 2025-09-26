Trafic deviat pe A2: un TIR încărcat cu granule de plastic a luat foc. Circulația, afectată pe ambele sensuri

Un camion încărcat cu granule de plastic a luat foc în apropiere de Murfatlar, vineri după-amiază. Incendiul a izbucnit la kilometrul 198-199, pe sensul de mers către București, iar circulația este afectată pe ambele sensuri. Traficul rutier pe Autostrada A2 este deviat.

„Astăzi, 26 septembrie a.c., la ora 13:10, am fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că un camion a luat foc pe Autostrada A2, la kilometrul 198-199, în apropierea localităţii Murfatlar, pe sensul de mers către Bucureşti. Din cauza incendiului, circulaţia este afectată pe ambele sensuri de deplasare”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Polițiștii au instituit devieri de trafic. Pe sensul de mers spre București, circulația se desfășoară prin nodul rutier Medgidia, iar pe sensul spre Constanța, traficul este deviat de la kilometrul 212.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”, la fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, după ce pompierii au fost alertați că un TIR încărcat cu granule de plastic a luat foc pe A2, la kilometrul 199, pe sensul către București.