Video Incendiu la o pensiune din Costinești. Au fost mobilizate mai multe autospeciale

Pompierii ISU Constanța au intervenit, miercuri, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit în stațiunea Costinești.

Sursa: Facebook / Litoralul Online

La sosirea pompierilor la fața locului, incendiul se manifesta generalizat. Au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și o autoscară, echipajele intervenind pentru localizarea și lichidarea focului, scrie Ziua de Constanța.

Intervenția a fost, însă, îngreunată din cauza străzilor înguste și a infrastructurii deficitare, numeroase pensiuni fiind amplasate foarte aproape unele de altele.

Sursa: Facebook / Eforie Online

Din primele informații, nu sunt victime în urma incendiului.

Misiunea este în dinamică, au mai transmis serviciile de intervenție.

La sfârșitul lunii martie, anul acesta, un incendiu puternic a izbucnit la o pensiune din localitatea Murighiol, județul Tulcea. Flăcările au cuprins rapid întreaga construcție. Din cauza vântului puternic, focul s-a extins și la o a doua pensiune din apropiere.