Incendiu de proporții în Bistrița-Năsăud. Zeci de animale și păsări, mistuite de flăcările uriașe

Un incendiu puternic izbucnit în localitatea Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, a cuprins rapid mai multe anexe gospodărești.

Un incendiu de amploare a izbucnit în cursul dimineții de miercuri, 27 mai, în localitatea Rebrișoara, pe strada Morii, unde mai multe anexe gospodărești au fost cuprinse de flăcări violente. Focul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați și s-a extins rapid, ceea ce a îngreunat intervenția echipajelor de salvare.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD de prim ajutor, iar în sprijin a fost trimis ulterior și un echipaj de descarcerare, în contextul în care incendiul a evoluat rapid și exista riscul extinderii la alte construcții din apropiere. Intervenția pompierilor a fost susținută și de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, care au ajutat la limitarea propagării flăcărilor.

Potrivit BistritaOnline, incendiul a afectat mai multe anexe gospodărești în care se aflau animale. În interior au fost surprinse aproximativ 50 de pui de găină și 30 de miei, care nu au mai putut fi evacuați la timp din calea focului, fiind mistuiți de flăcările care s-au propagat cu rapiditate.

Pompierii au reușit localizarea incendiului, însă misiunea nu s-a încheiat, pentru că echipajele acționează în continuare pentru lichidarea completă a focarelor și pentru înlăturarea oricărui risc de reaprindere.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul, precum și pagubele materiale finale produse în urma acestui eveniment.