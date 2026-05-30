search
Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Doi morți într-un incendiu la hotelul Zenith din Sunny Beach. Focul s-a reaprins la câteva ore după ce fusese stins

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un incendiu la hotelul Zenith din stațiunea Sunny Beach, Bulgaria, s‑a soldat vineri, 29 mai, cu moartea a două persoane și cu evacuarea tuturor turiștilor cazați în clădire, după ce flăcările s-au reaprins în interiorul puțului pentru cabluri al clădirii.

Fum din hotelul cuprins de flăcări
Incendiu la Hotelul Zenith din Sunny Beach FOTO Novinite

Incendiul a izbucnit joi, în jurul orei 17:30, în încăperile tehnice conectate la sistemul de aer condiționat al hotelului. Din primele informații, patru muncitori ai unei firme private efectuaseră lucrări de reparații în zonă cu puțin timp înainte de incident. Trei dintre muncitori au reușit să se salveze sărind de la un balcon situat la unul dintre etajele inferioare. Cel de-al treilea, un bărbat de 51 de ani, a încercat să fugă prin zona inundată de fum, însă a inhalat o cantitate mare de gaze toxice și a murit după ce s-a prăbușit, potrivit Novinite

A doua victimă a fost identificată ca fiind un cetățean ucrainean în vârstă de 64 de ani, angajat ca tehnician de mentenanță la hotel. El a suferit intoxicații severe cu fum și a decedat ulterior la spital. Echipajele de pompieri au intervenit cu trei autospeciale și au reușit inițial să pună flăcările sub control.

Al doilea incendiu, la câteva ore distanță

Câteva ore mai târziu, însă, situația a escaladat din nou, după ce focul s-a reaprins în interiorul sistemului de puțuri tehnice al clădirii. Un fum negru și gros s-a răspândit în zonă pe măsură ce cablurile electrice și instalațiile de ventilație au luat foc.

Directorul Serviciului Regional de Pompieri din Burgas a explicat că reaprinderea focului a fost cauzată de infrastructura electrică avariată din interiorul clădirii. „Arde un puț cu cabluri și ventilația, iar aceste cabluri au luat foc”, a declarat acesta. „Este vorba despre un fel de scurtcircuit secundar. Cablurile au fost expuse la căldura de la primul incendiu, iar în interiorul puțului s-a produs o a doua aprindere.”

Nikolaev a subliniat că flăcările nu s-au extins în camerele oaspeților, dar autoritățile au precizat că trei camere ale hotelului au fost distruse în întregime de flăcări în timpul incidentului.

Turiști evacuați

Toți cei 121 de turiști aflați în hotel au fost evacuați în siguranță din hotelul Zenith, situat în partea de nord a stațiunii Sunny Beach. Serviciile de urgență au intervenit după ce unuia dintre turiștii evacuați i s-a făcut rău și a leșinat în afara clădirii, pe fondul fumului și al confuziei generale.

Poliția și inspectorii pentru situații de urgență au deschis anchete pentru a stabili dacă au fost respectate măsurile de prevenire a incendiilor în timpul lucrărilor de renovare.

Urmează să se stabilească inclusiv modul în care a fost posibilă reaprinderea focului în interiorul clădirii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
digi24.ro
image
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicuşor Dan, vorbe fără sens la ceremonia de decorare a Nadiei Comăneci: “Vreau să vă mulţumesc că nu aţi fost doborată de glorie, că aţi rămas o persoana vie…”
gandul.ro
image
Buldozerele au intrat în centrul Timișoarei! Zona se schimbă
mediafax.ro
image
„Boateng nu merge la FCSB!”. Veste proastă pentru Gigi Becali după ce l-a ofertat în direct: „A semnat deja!”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Avocatul care cerea 21.000 de euro pentru intervenții la vârful DIICOT, trimis definitiv la pușcărie. Mihai Costea nu-și mai recunoștea vocea din înregistrări, nici propriul scris
libertatea.ro
image
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete Oreșnik lansate asupra Ucrainei în ianuarie
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Accidentare groaznică la Roland Garros! S-a lovit de un panou publicitar și a abandonat
digisport.ro
image
Lupta dintre două vipere pentru supremație, filmată în Retezat. Ce trebuie să facă turiștii dacă sunt mușcați
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Traseul dronei care a explodat pe scara blocului din Galaţi. Ce s-ar fi întâmplat înainte de impact
observatornews.ro
image
Bancomatele vor fi ELIMINATE‼️ Când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii
cancan.ro
image
Calendarul plăților în iunie: pensie, indemnizație de handicap, alocație, burse. Când ajung banii în conturi?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
prosport.ro
image
Unde poți duce mobila veche în București și cum poți primi vouchere pentru cumpărături la IKEA
playtech.ro
image
În timp ce Dinamo era bătută de FCSB în baraj, Alex Pop dansa pe mese, deşi era trecut pe foaia de joc: „Asta-i nuntă împărătească!”. Video
fanatik.ro
image
Seamănă steagul, banii, limba și acum premierul. Observația hazlie a unui expert polonez după vizita lui Bolojan la Chișinău. „Unul poartă ochelari, altfel s-ar crea confuzie”
ziare.com
image
Uimitor! Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea din tenis în 2026
digisport.ro
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lună Plină în Săgetător pe 30 mai 2026! Cele patru zodii direct afectate
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Adăposturile groazei: cum ajung să trăiască și să moară mii de câini fără stăpân în România
actualitate.net
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Dinu Maxer și Magdalena Chihaia, criticați după ce au pus-o la zid pe Deea Maxer: „S-a creat ceva aiurea”
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow foto Profimedia jpg
Ca să evite lactatele, Gwyneth Paltrow folosește în bucătărie un ingredient care-i dezgustă pe toți!
clickpentrufemei.ro
Bijuterii din aur descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Arabia Saudită)
Bijuterii din aur, vechi de peste 1.100 de ani, descoperite în situl medieval timpuriu de la Dariyah
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultima apariție a Sandei Țăranu. Cum arăta crainica TVR în urmă cu câteva luni
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat

OK! Magazine

image
Au devenit mame la 50 de ani! Miracol al naturii, sarcini-surogat și alte moduri prin care și-au văzut visul cu ochii

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
Aşa arată cancerul la nivelul unghiei!