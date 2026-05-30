Doi morți într-un incendiu la hotelul Zenith din Sunny Beach. Focul s-a reaprins la câteva ore după ce fusese stins

Un incendiu la hotelul Zenith din stațiunea Sunny Beach, Bulgaria, s‑a soldat vineri, 29 mai, cu moartea a două persoane și cu evacuarea tuturor turiștilor cazați în clădire, după ce flăcările s-au reaprins în interiorul puțului pentru cabluri al clădirii.

Incendiul a izbucnit joi, în jurul orei 17:30, în încăperile tehnice conectate la sistemul de aer condiționat al hotelului. Din primele informații, patru muncitori ai unei firme private efectuaseră lucrări de reparații în zonă cu puțin timp înainte de incident. Trei dintre muncitori au reușit să se salveze sărind de la un balcon situat la unul dintre etajele inferioare. Cel de-al treilea, un bărbat de 51 de ani, a încercat să fugă prin zona inundată de fum, însă a inhalat o cantitate mare de gaze toxice și a murit după ce s-a prăbușit, potrivit Novinite.

A doua victimă a fost identificată ca fiind un cetățean ucrainean în vârstă de 64 de ani, angajat ca tehnician de mentenanță la hotel. El a suferit intoxicații severe cu fum și a decedat ulterior la spital. Echipajele de pompieri au intervenit cu trei autospeciale și au reușit inițial să pună flăcările sub control.

Al doilea incendiu, la câteva ore distanță

Câteva ore mai târziu, însă, situația a escaladat din nou, după ce focul s-a reaprins în interiorul sistemului de puțuri tehnice al clădirii. Un fum negru și gros s-a răspândit în zonă pe măsură ce cablurile electrice și instalațiile de ventilație au luat foc.

Directorul Serviciului Regional de Pompieri din Burgas a explicat că reaprinderea focului a fost cauzată de infrastructura electrică avariată din interiorul clădirii. „Arde un puț cu cabluri și ventilația, iar aceste cabluri au luat foc”, a declarat acesta. „Este vorba despre un fel de scurtcircuit secundar. Cablurile au fost expuse la căldura de la primul incendiu, iar în interiorul puțului s-a produs o a doua aprindere.”

Nikolaev a subliniat că flăcările nu s-au extins în camerele oaspeților, dar autoritățile au precizat că trei camere ale hotelului au fost distruse în întregime de flăcări în timpul incidentului.

Turiști evacuați

Toți cei 121 de turiști aflați în hotel au fost evacuați în siguranță din hotelul Zenith, situat în partea de nord a stațiunii Sunny Beach. Serviciile de urgență au intervenit după ce unuia dintre turiștii evacuați i s-a făcut rău și a leșinat în afara clădirii, pe fondul fumului și al confuziei generale.

Poliția și inspectorii pentru situații de urgență au deschis anchete pentru a stabili dacă au fost respectate măsurile de prevenire a incendiilor în timpul lucrărilor de renovare.

Urmează să se stabilească inclusiv modul în care a fost posibilă reaprinderea focului în interiorul clădirii.