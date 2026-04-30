Video Incendiu puternic la o pensiune din Murighiol. Flăcările s-au extins la o a doua clădire din cauza vântului

Un incendiu puternic a izbucnit joi la o pensiune din localitatea Murighiol, județul Tulcea. Flăcările au cuprins rapid întreaga construcție. Din cauza vântului puternic, focul s-a extins și la o a doua pensiune din apropiere, existând în continuare risc de propagare la alte imobile din zonă.

Sursa video: Facebook/Ziarul de Tulcea

Conform primelor informații, este vorba despre pensiunea Rio Divino, iar intervenția pompierilor este în desfășurare, relatează presa locală.

La fața locului au fost mobilizate forțe de intervenție pentru limitarea și stingerea incendiului. Acționează patru autospeciale de stingere, o autoscară și echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate.

Pentru gestionarea eventualelor situații medicale, în zonă se află și un echipaj SMURD, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Incendiul se manifestă generalizat, iar pompierii încearcă să împiedice extinderea flăcărilor către alte construcții aflate în apropiere.

Până în acest moment nu au fost semnalate victime sau persoane surprinse în interiorul clădirilor afectate.

Autoritățile monitorizează evoluția situației, iar intervenția este în dinamică. Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită.