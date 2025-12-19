Deținutul care a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, prins și reîncarcerat de polițiști

Deținutul condamnat pentru tâlhărie calificată, care a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă joi, 19 decembrie, a fost prins de polițiști, vineri, în localitatea Murfatlar.

Potrivit Agerpres, în legătură cu fapta săvârșită, Penitenciarul Poarta Albă va sesiza Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia.

În ceea ce privește persoana condamnată, se va declanșa procedura disciplinară prin sesizarea comisiei de disciplină și schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate în regim de maximă siguranță cu risc pentru siguranța penitenciarului.

Conform legii, evadarea se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

„Deținutul, în vârstă de 24 de ani, condamnat definitiv la 4 ani și 7 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, custodiat la Secția Exterioară Valu lui Traian a Penitenciarului Constanța-Poarta Albă, clasificat în regim semideschis, care a părăsit penitenciarul prin escaladarea gardului perimetrului, fugind către câmp, a fost capturat în cursul zilei de azi, 19.12.2025, în jurul orei 01:20, de către un echipaj format din polițiști de penitenciare, pe raza orașului Murfatlar, județul Constanța”, se arată în comunicatul transmis de Penitenciarul Poarta Albă.

Potrivit reprezentanților penitenciarului, evadarea a avut loc joi, 18 decembrie 2025, în jurul orei 18:20, în momentul în care Văcărușu Ionu, se deplasa către cabinetul medical pentru administrarea unui tratament. Clasificat în regim semideschis, acesta a profitat de circumstanțe pentru a escalada gardul penitenciarului și a fugit pe câmp.

Imediat, conducerea Penitenciarului Poarta Albă a dispus măsurile specifice pentru capturarea fugarului, inclusiv alarmarea personalului unității, blocarea căilor de acces pe posibilele direcții de deplasare, trimiterea de echipe de căutare formate din angajați ai penitenciarului și cooperarea cu structurile abilitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.