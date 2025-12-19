Un accident în care au fost implicate patru autoturisme a avut loc vineri, 19 decembrie, pe DN 1 – Centura de Vest a municipiului Ploiești. Aproximativ 20 de persoane se aflau în cele patru autovehicule.

„Din informaţiile primite până în acest moment, a fost vorba despre o tamponare în care au fost implicate 4 autoturisme şi cei 18 ocupanţi ai acestora (11 adulţi şi 7 minori). Toate persoanele implicate sunt conştiente şi cooperante, fiind evaluate la locul intervenţiei", informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, traficul este restricţionat pe sensul de mers Bucureşti către Braşov.

La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje medicale de la SMURD şi de la Serviciul de Ambulanţă, inclusiv o ambulanţă SMURD pentru transport victime multiple, la ora transmiterii acestei ştiri intervenţia fiind în desfăşurare.