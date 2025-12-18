Alertă în Constanța. Un deținut condamnat pentru tâlhărie a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă

Alertă în județul Constanța după ce un deținut condamnat pentru tâlhărie calificată a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, profitând de o deplasare la cabinetul medical.

Autoritățile din județul Constanța sunt în alertă după ce Văcărușu Ionuț, un deținut în vârstă de 24 de ani, a evadat în cursul serii de joi, 18 decembrie, de la secția exterioară Valu lui Traian a Penitenciarului Constanța - Poarta Albă.

Bărbatul, condamnat definitiv la aproape cinci ani de închisoare pentru tâlhărie calificată, este căutat de forțele de ordine, după ce a reușit să părăsească incinta unității de detenție prin escaladarea gardului perimetral.

Potrivit reprezentanților penitenciarului, evadarea a avut loc joi, 18 decembrie 2025, în jurul orei 18:20, în momentul în care Văcărușu Ionu, se deplasa către cabinetul medical pentru administrarea unui tratament. Clasificat în regim semideschis, acesta a profitat de circumstanțe pentru a escalada gardul penitenciarului și a fugit pe câmp.

Imediat, conducerea Penitenciarului Poarta Albă a dispus măsurile specifice pentru capturarea fugarului, inclusiv alarmarea personalului unității, blocarea căilor de acces pe posibilele direcții de deplasare, trimiterea de echipe de căutare formate din angajați ai penitenciarului și cooperarea cu structurile abilitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Deținutul evadat are o înălțime de aproximativ 1,65 metri, statură atletică, ochi verzi, sprâncene drepte, față ovală, ten deschis la culoare și păr rar, blond închis. Acesta prezintă tatuaje pe degete și pe mâna dreaptă.

La momentul evadării, purta pantaloni negri, geacă neagră și fes negru cu un semn galben, au mai transmis autorităţile, făcând apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care pot duce la localizarea acestuia, să apeleze de urgență numărul 112.