Un român, pe lista celor mai căutați infractori din Spania: sora sa, printre victime. E condamnat la peste 16 ani de închisoare

Autoritățile spaniole au adăugat un cetățean român, Ionuț Ramon Răducan, pe lista celor mai periculoși 10 fugari din țară. Decizia vine după ce bărbatul, condamnat la peste 16 ani de detenție pentru trafic de persoane, a evadat profitând de o permisie.

Originar din Tecuci, Galați, și cunoscut cu numele de „Florin”, Răducan a fost condamnat în 2014 la 16 ani și șase luni de închisoare. Infracțiunile sale includ trafic de persoane și exploatare sexuală a unor minore, printre victime numărându-se chiar sora sa și o prietenă a acesteia. El a dispărut în timpul unei eliberări temporare. De atunci este considerat un infractor de mare periculozitate, Poliția Națională avertizând că „reprezintă o amenințare gravă la adresa societății”, potrivit Mediafax.

Operațiunile „clanului Răducan”

Ionuț Răducan activa în cadrul grupării infracționale „clanul Răducan”, care gestiona prostituția stradală în districtul industrial Marconi din Madrid. Ancheta a dezvăluit că familia sa impunea victimelor un control absolut, dictând programul, tarifele și locurile de muncă. Fetele erau supuse constant amenințărilor cu violență, inclusiv partenera lui Răducan fiind obligată să se prostitueze. Ca urmare, mama și frații săi au fost, de asemenea, condamnați la pedepse de până la 16 ani de închisoare.

Autoritățile cer sprijin internațional

Pentru a facilita capturarea fugarului, Poliția Națională a lansat un apel public. A pus la dispoziție adresa de e-mail losmasbuscados@policia.es pentru oricine deține informații confidențiale. Semnalmentele lui Răducan sunt: înălțime de 1,72 m, constituție atletică, păr șaten și ten deschis. Anchetatorii suspectează că acesta ar putea avea conexiuni cu rețele de crimă organizată active în România, ceea ce îngreunează eforturile de localizare.

Specialiștii în criminologie subliniază că profilul lui Răducan este specific infractorilor care prezintă un risc sporit de recidivă odată eliberați. Un expert de la Universitatea din Madrid a menționat că „astfel de indivizi nu ezită să recurgă la violență pentru a-și impune controlul”. Gravitatea crimelor comise, în special exploatarea minorilor, îl plasează printre cei mai notorii fugari căutați de Spania.

Autoritățile spaniole mizează pe cooperarea cetățenilor, subliniind că orice informație, oricât de nesemnificativă ar părea, poate fi vitală pentru localizarea și arestarea lui Răducan. Cazul său scoate în evidență provocările complexe în combaterea criminalității organizate transfrontaliere. De asemenea subliniază nevoia de consolidare a sistemelor judiciare atât în Spania, cât și în România.