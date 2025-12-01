Alertă în Arad, după ce un cetăţean din Georgia, monitorizat de SRI, a evadat din Centrul pentru Străini

S-a dat alerta în judeţul Arad după ce un cetățean georgian considerat extrem de periculos și monitorizat de SRI a evadat duminică seara din Centrul pentru Străini din Horia.

Un bărbat originar din Georgia, evaluat drept extrem de periculos și aflat în atenția Serviciului Român de Informații, a evadat în cursul serii de duminică, 30 noiembrie, din Centrul pentru Străini din Horia. Imediat după dispariție, poliţiştii au instituit filtre în mai multe puncte din județ, verificând vehicule și persoane pentru a-l depista cât mai rapid.

Georgianul folosea mai multe identități și avea la activ diverse infracțiuni, motiv pentru care se afla deja sub monitorizarea SRI. Înainte de evadare, autoritățile plănuiseră transferul său la București, informează Special Arad.

Primele date arată că acesta s-ar fi cățărat pe gardul perimetral și ar fi reușit să sară peste secțiunea prevăzută cu sârmă ghimpată, părăsind astfel incinta centrului.

Potrivit sursei citate, cu doar câteva zile înainte de incident, bărbatul ar fi primit la centrul din Horia vizita a doi cetățeni turci, o informație care este acum analizată pentru a se stabili dacă vizita are legătură cu evadarea. De asemenea, există indicii că georgianul ar avea pregătire militară, aspect ce ridică nivelul de alertă al autorităților.