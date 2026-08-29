 Cum arată Lacul Techirghiol după secetă. Apa s-a retras, iar malurile au rămas acoperite de mâl | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 29 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cum arată Lacul Techirghiol după secetă. Apa s-a retras, iar malurile au rămas acoperite de mâl

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Lacul Techirghiol, una dintre principalele atracții naturale ale litoralului românesc, este afectat de seceta prelungită și temperaturile ridicate din această vară. Nivelul apei a scăzut vizibil, lăsând în urmă un peisaj dezolant.

Malurile s-au retras, lăsând la vedere porțiuni de mâl și teren care în mod normal se află sub apă, relatează publicația locală Cuget Liber, iar imaginile publicate pe pagina de Facebook Constanța Acum sunt elocvente.

Peisajul e dezolant
Peisajul e dezolant Foto: captură YouTube Cuget Liber

Fenomenul este pus pe seama caniculei și a deficitului de precipitații, care au accelerat evaporarea apei și au redus capacitatea de refacere a nivelului lacului.

Autoritățile locale susțin că, deși aspectul actual este neobișnuit pentru turiști, fluctuațiile nivelului apei fac parte din ciclul natural al lacului, influențat de perioadele de secetă și de cele cu precipitații abundente.

Dacă temperaturile ridicate și lipsa ploilor vor continua, suprafețele de mal expuse ar putea crește în perioada următoare, avertizează specialiștii.

Nămolul terapeutic și-a păstrat proprietățile specifice, asigură specialiștii

Specialiștii din cadrul Sanatoriului Balnear Techirghiol dau asigurări că nămolul terapeutic și-a păstrat proprietățile specifice, în ciuda condițiilor meteorologice extreme.

Cunoscut și drept „aurul negru” al litoralului românesc, nămolul sapropelic de la Techirghiol, este folosit de zeci de ani în tratamente balneare.

Acesta este recomandat în recuperarea pacienților cu afecțiuni reumatismale, neurologice, dermatologice și ginecologice, dar și în tratarea sechelelor posttraumatice sau a unor probleme vasculare periferice.

Proprietățile terapeutice ale nămolului au transformat stațiunea Techirghiol într-unul dintre cele mai importante centre de recuperare balneară din România.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în Orientul Mijlociu va fi, probabil, regândit de Trump
digi24.ro
image
Cristina Chiriac: Meritocrația nu este contrariul echilibrului de gen. Legea nu cere „alege femeia”. Cere „arată cum ai ales”
stirileprotv.ro
image
SURSE – Două nume au rămas pe lista scurtă a lui Nicușor Dan, pentru funcția de premier: Eugen Tomac și Sorin Grindeanu. UDMR se va alătura noii coaliții și va intra în Guvern. Din viitorul executiv cu PSD și UDMR va face parte și Platforma Liberal Conservatoare cu “4 sau 5 ministere”
gandul.ro
image
„Panică de iarnă”. Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani
mediafax.ro
image
„Colegul meu de bancă a fost împușcat! Două gloanțe în cap”. Dezvăluire șocantă a lui Meme Stoica. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cafeaua, tutunul și dulcețurile, plăcerile care au schimbat România. Istoricul Tudor Dinu: „Boierii noștri au devenit cu toții dependenți de cofeină”
libertatea.ro
image
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Spectaculos: Cosmin Olăroiu "vine" în România și "pune pe masă" 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Nutrientul care poate reduce riscul de AVC. Medicii recomandă să-l consumăm în fiecare zi
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Noua "mină de aur" pentru fermieri. Planta care poate aduce până la 60.000 de euro pe hectar
observatornews.ro
image
Stațiunea din România care i-a cucerit pe sârbi. Românii o ignoră, străinii au descoperit-o
cancan.ro
image
Pensie pentru românii care au lucrat 4 ore: câți ani se iau în calcul? Răspunsul îi surprinde pe mulți
newsweek.ro
image
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
prosport.ro
image
De ce asfaltul pare ud când afară sunt peste 35°C. Fenomenul pe care îl observă șoferii în zilele caniculare
playtech.ro
image
Horațiu Feșnic și Radu Petrescu au greșit! Cristi Balaj, verdict ferm după Voluntari – Oțelul și U Cluj – Petrolul
fanatik.ro
image
Polonia plănuiește reducerea deficitului chiar prin măsura ignorată de Bolojan: Greul va fi pus pe veniturile companiilor, nu ale populației de rând. Economistul Mitroi îl laudă pe Tusk
ziare.com
image
Nepotul lui Ion Țiriac și-a luat tigru și a ieșit cu el la plimbare în lesă
digisport.ro
image
Gina Pistol, mărturisiri sincere despre apariția în Playboy: „Se putea mai bine”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Durere nemărginită la înmormântarea Victoriei. Fiica lui Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum în LACRIMI FOTO
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie pentru anii de facultate și armată. Legea Pensiilor prevede cât valorează
mediaflux.ro
image
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
Mitică Popescu a adorat-o pe Leopoldina Bălănuță: „Ne făcea plăcere să ne întâlnim doar noi.” Ce scrie pe mormântul lor
click.ro
image
La 68 de ani, Natalia Guberna arată impecabil în costum de baie! Cu ce cremă ieftină, celebră în comunism, scapă de riduri: „Costă vreo 20-30 de lei”
click.ro
image
„,Mama și fiul”. Cum comentează Gabriela Cristea diferența de vârstă dintre ea și Tavi Clonda
click.ro
Prințesa Ingrid Alexandra, Prințul Moștenitor Haakon și Prințesa Moștenitoare Mette Marit, Profimedia jpg
Regele a murit! Trăiască noul Rege și noua Regină a Norvegiei. Cea mai controversată prințesă europeană, pe tronul regatului nordic
okmagazine.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Soldaţii Armatei Române și bucureștenii, în luptă cu „teroriștii” în faţa clădirii Bibliotecii Centrale Universitare (© Getty Images)
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dezvăluiri cutremurătoare despre moartea Ilenei Sărăroiu! Saveta Bogdan spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu marea artistă
image
Mitică Popescu a adorat-o pe Leopoldina Bălănuță: „Ne făcea plăcere să ne întâlnim doar noi.” Ce scrie pe mormântul lor

OK! Magazine

image
De la spital, direct pe tron. Femeia care era la un pas de moarte este acum Regina Norvegiei. Schimbarea care-i amenință sănătatea