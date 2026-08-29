Lacul Techirghiol, una dintre principalele atracții naturale ale litoralului românesc, este afectat de seceta prelungită și temperaturile ridicate din această vară. Nivelul apei a scăzut vizibil, lăsând în urmă un peisaj dezolant.

Malurile s-au retras, lăsând la vedere porțiuni de mâl și teren care în mod normal se află sub apă, relatează publicația locală Cuget Liber, iar imaginile publicate pe pagina de Facebook Constanța Acum sunt elocvente.

Peisajul e dezolant Foto: captură YouTube Cuget Liber

Fenomenul este pus pe seama caniculei și a deficitului de precipitații, care au accelerat evaporarea apei și au redus capacitatea de refacere a nivelului lacului.

Autoritățile locale susțin că, deși aspectul actual este neobișnuit pentru turiști, fluctuațiile nivelului apei fac parte din ciclul natural al lacului, influențat de perioadele de secetă și de cele cu precipitații abundente.

Dacă temperaturile ridicate și lipsa ploilor vor continua, suprafețele de mal expuse ar putea crește în perioada următoare, avertizează specialiștii.

Nămolul terapeutic și-a păstrat proprietățile specifice, asigură specialiștii

Specialiștii din cadrul Sanatoriului Balnear Techirghiol dau asigurări că nămolul terapeutic și-a păstrat proprietățile specifice, în ciuda condițiilor meteorologice extreme.

Cunoscut și drept „aurul negru” al litoralului românesc, nămolul sapropelic de la Techirghiol, este folosit de zeci de ani în tratamente balneare.

Acesta este recomandat în recuperarea pacienților cu afecțiuni reumatismale, neurologice, dermatologice și ginecologice, dar și în tratarea sechelelor posttraumatice sau a unor probleme vasculare periferice.

Proprietățile terapeutice ale nămolului au transformat stațiunea Techirghiol într-unul dintre cele mai importante centre de recuperare balneară din România.