Locul din România cu apă sărată și proprietăți terapeutice care te duc cu gândul către lagunele din Mauritius

În căutarea vacanței perfecte, mulți dintre noi pot fi tentați să pornească spre destinații exotice, în cele mai îndepărtate locuri ale lumii. De multe ori, acea perfecțiune pe care o căutăm o putem găsi ușor în propria noastră țară, potrivit Click!

De multe ori, pentru a găsi acea destinație de vis pe care o căutăm, ne imaginăm că trebuie să zburăm spre Bali ori Tanzania, deși ea poate fi la doar câțiva kilometri distanță, Un asemenea loc de vis este și lacul Techirghiol, care, pe lângă frumusețea rară care ne duce cu gândul tocmai în Mauritius, are și o mulțime de proprietăți terapeutice.

Despre nămolul de aici se știe de mult timp că are beneficii pentru sănătate, iar stațiunea de la Techirghiol profită din plin de acest lucru.

„Nămolul sapropelic de Techirghiol“ este marcă înregistrată

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol deţine marca înregistrată OSIM – „Nămolul Sapropelic de Techirghiol”, devenind unicul furnizor al nămolului extras din Lacul Techirghiol, se arată pe pagina de Facebook Staţiunea Balneară Techirghiol.

Nămolul, supranumit „aurul negru de la Techirghiol“ este utilizat în tratarea de afecţiuni reumatismale degenerative (artroze periferice, spondiloze vertebrale, etc.); – afecţiuni reumatismale de tip inflamator (poliartrită reumatoidă,spondilită anchilozantă, artropatie psoriazică, etc.); sechele postraumatice; – afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic (nevralgii de orice cauza şi localizare, radiculopatii, hemiplegii, hemipareze, paraplegii, parapareze, scleroză multiplă, boală Parkinson, etc.); – afecţiuni ginecologice (sterilitate secundară, insuficientă ovariană, dismenoree, etc.); – afecţiuni dermatologice (dermatoze, psoriazis, eczeme, urticarie cronică, acnee, etc.); – afecţiuni vasculare periferice (insuficientă circulatorie venoasă periferică, sindrom de ischemie periferică, etc.).