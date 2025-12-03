Constănțenii racordați la termoficare rămân fără apă caldă și căldură începând de miercuri noaptea. Anunțul primăriei

Locuitorii din municipiul Constanța racordați la sistemul centralizat de termoficare vor rămâne fără apă caldă și căldură începând de miercuri noaptea, 3 decembrie, anunță primăria orașului.

„Termocentrale Constanța informează consumatorii că, din cauza unei avarii, urmează sa efectueze lucrări la instalația de producere a energiei termice din CET PALAS.

Pentru efectuarea acestor lucrări este necesară sistarea furnizării agentului termic către principalul său client, Termoficare Constanța, dar și către consumatorii racordați la sistemul de termoficare al municipiului Constanța.

Oprirea se va face în această noapte, de la ora 00:00”, anunță Primăria Constanța pe Facebook.

Primăria Constanța anunță că, după remedierea avariei, instalațiile centralei vor fi reumplute, iar magistralele de transport vor fi încărcate treptat. Reluarea furnizării agentului termic este estimată pentru vineri dimineață, etapizat. Autoritățile precizează că lucrările necesită oprirea totală a producției.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela non-stop Dispeceratul Termocentrale Constanța la 0241 585 300.

Potrivit Ziarului de Constanța, aproximativ 35.000 de apartamente sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare.