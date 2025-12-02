Un bărbat de 37 de ani, dat dispărut, a fost găsit spânzurat într-o pădure din județul Constanța

Un bărbat de 37 de ani a fost găsit spânzurat în pădurea Comorova de lângă staţiunea Neptun (județul Constanța), marți, 2 decembrie, la nici 24 de ore ce a fost dat dispărut de familie.

Polițiștii Secţiei 1 Neptun au fost sesizaţi marţi după-amiază că un autoturism se află parcat pe marginea drumului care duce către pădurea Comorova.

„În urma activităţilor desfăşurate a reieşit faptul că autoturismul în cauză aparţine unui bărbat a cărui plecare voluntară de la domiciliu a fost sesizată în cursul zilei de ieri, 1 decembrie. Poliţiştii au început verificările în pădure, în scurt timp fiind identificat bărbatul în cauză, spânzurat", se arată într-un comunicat transmis de IPJ Constanţa.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei şi stabilirea cauzei decesului.

„În cauză, cercetările sunt continuate de către poliţişti pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", se mai spune în comunicat.IPJ a informat marţi, cu câteva ore înaintea găsirii trupului bărbatului, că Poliţia municipiului Constanţa - Secţia 1 a fost sesizată despre plecarea voluntară de la domiciliu, pe 30 noiembrie, a lui D. I. C., de 37 de ani, din municipiul Constanţa, fără a reveni acasă.

Amintim că, luna trecută, un tânăr de 26 de ani a fost găsit spânzurat într-o toaletă a trenului Interregio Iași–București.

Tot în noiembrie, tânăr de 25 de ani a fost găsit spânzurat de un copac, pe o stradă din Timişoara. El fusese dat dispărut în 10 noiembrie.