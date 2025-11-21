Revin banii pentru stadioane! Vești uriașe pentru Dinamo și arenele din Constanța, Pitești și Timișoara

Guvernul repornește motoarele investițiilor în sport. Stadioanele și sălile polivalente revin pe lista proiectelor majore care vor primi finanțare în perioada 2026–2028, după luni întregi în care infrastructura sportivă a fost pusă pe pauză din cauza deficitului bugetar.

Executivul a publicat lista actualizată a proiectelor publice prioritare, un document care marchează schimbarea de direcție. Astfel, banii vor merge către investițiile cu cel mai mare impact economic și social.

Evaluarea făcută de Ministerul Finanțelor s-a bazat pe criterii precum relevanța strategică, sustenabilitatea financiară, justificarea socio-economică, performanța în implementare și stadiul lucrărilor deja începute.

Pe baza acestor indicatori, ordonatorii principali au transmis ministerului punctajele, costurile actualizate și termenele de finalizare, iar Guvernul a conturat lista finală.

Stadioanele mari revin pe lista finanțabilă

În Anexa oficială apar 178 de proiecte majore. Printre ele, numeroase baze sportive care primesc undă verde pentru perioada 2026–2028:

Nou Stadion Dinamo – finalizare 2028, poziția 85

Stadion Târgoviște – 2026, poziția 129

Stadion Constanța – 2028, poziția 154

Stadion Pitești – 2028, poziția 158

Stadion Oradea – 2028, poziția 107

Stadion Hunedoara – 2028, poziția 109

Stadion „Dan Păltinișanu” Timișoara – 2028, poziția 110

Stadion Brașov – 2028, poziția 111

Stadion Bistrița – 2028, poziția 108

Stadion Slatina – 2028, poziția 139

Săli polivalente: Tulcea, Brașov, Suceava, Iași

Patinoare: Sfântu Gheorghe, Galați

Centrul Olimpic Ciolpani

Regula care poate accelera sau bloca proiectele

OUG 52/2025 schimbă radical modul în care se construiască stadioane în România:

Statul acoperă maximum 75% din valoare.

Restul de cel puțin 25% trebuie să vină din bugetele locale.

Iar lucrările pot începe în 2026 doar din banii autorităților locale, cu decontare de la nivel central abia din 2027.

Arena Multifuncțională Dinamo depinde de cofinanțarea Primăriei Sectorului 2. Fără acordul acesteia, proiectul nu poate intra în execuție, indiferent de finanțarea promisă de stat.