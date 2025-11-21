Revin banii pentru stadioane! Vești uriașe pentru Dinamo și arenele din Constanța, Pitești și Timișoara

Revin banii pentru stadioane! Vești uriașe pentru Dinamo și arenele din Constanța, Pitești și Timișoara0
Guvernul repornește motoarele investițiilor în sport. Stadioanele și sălile polivalente revin pe lista proiectelor majore care vor primi finanțare în perioada 2026–2028, după luni întregi în care infrastructura sportivă a fost pusă pe pauză din cauza deficitului bugetar.
Executivul a publicat lista actualizată a proiectelor publice prioritare, un document care marchează schimbarea de direcție. Astfel, banii vor merge către investițiile cu cel mai mare impact economic și social.
Evaluarea făcută de Ministerul Finanțelor s-a bazat pe criterii precum relevanța strategică, sustenabilitatea financiară, justificarea socio-economică, performanța în implementare și stadiul lucrărilor deja începute.
Pe baza acestor indicatori, ordonatorii principali au transmis ministerului punctajele, costurile actualizate și termenele de finalizare, iar Guvernul a conturat lista finală.
Stadioanele mari revin pe lista finanțabilă
În Anexa oficială apar 178 de proiecte majore. Printre ele, numeroase baze sportive care primesc undă verde pentru perioada 2026–2028:
- Nou Stadion Dinamo – finalizare 2028, poziția 85
- Stadion Târgoviște – 2026, poziția 129
- Stadion Constanța – 2028, poziția 154
- Stadion Pitești – 2028, poziția 158
- Stadion Oradea – 2028, poziția 107
- Stadion Hunedoara – 2028, poziția 109
- Stadion „Dan Păltinișanu” Timișoara – 2028, poziția 110
- Stadion Brașov – 2028, poziția 111
- Stadion Bistrița – 2028, poziția 108
- Stadion Slatina – 2028, poziția 139
- Săli polivalente: Tulcea, Brașov, Suceava, Iași
- Patinoare: Sfântu Gheorghe, Galați
- Centrul Olimpic Ciolpani
Regula care poate accelera sau bloca proiectele
OUG 52/2025 schimbă radical modul în care se construiască stadioane în România:
- Statul acoperă maximum 75% din valoare.
- Restul de cel puțin 25% trebuie să vină din bugetele locale.
- Iar lucrările pot începe în 2026 doar din banii autorităților locale, cu decontare de la nivel central abia din 2027.
Arena Multifuncțională Dinamo depinde de cofinanțarea Primăriei Sectorului 2. Fără acordul acesteia, proiectul nu poate intra în execuție, indiferent de finanțarea promisă de stat.