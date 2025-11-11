Primăria Capitalei se împrumută cu 100 de milioane de lei pentru plata facturilor restante la termoficare

Primăria Municipiului Bucureşti va contracta un împrumut de 100 de milioane de lei din Trezorerie pentru a achita facturi restante la termoficare, a anunţat marţi edilul interimar Stelian Bujduveanu.

În acest sens, Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) urmează să fie convocat miercuri sau joi pentru aprobarea proiectului. Bujduveanu a precizat că şedinţa va avea loc după ce Ministerul Finanţelor va publica normele necesare.

„Vorbim de un împrumut de 100 de milioane de lei pe care îl luăm din Trezorerie, în cel mai scurt timp, pentru a putea face plata direct către Termoenergetica, care la rândul ei plăteşte către Romgaz, Elcen şi alţi furnizori. După adoptarea acestui proiect, va fi rectificarea în aceeaşi şedinţă”, a explicat Bujduveanu, în cadrul unei şedinţe CGMB, potrivit Agerpres.

Decizia vine în contextul în care Ministerul Finanţelor a anunţat, la începutul lunii noiembrie, că autorităţile locale pot solicita împrumuturi de la stat, prin Trezorerie, până la 31 decembrie 2025, pentru a-şi asigura finanţarea serviciilor de termoficare şi continuarea investiţiilor locale.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a precizat că a fost introdus un plafon suplimentar de 250 de milioane de lei destinat exclusiv plăţii facturilor restante din sistemele de termoficare şi acoperirii pierderilor din furnizarea agentului termic.

„Aceste împrumuturi sunt bani pe care statul îi pune temporar la dispoziţia autorităţilor locale pentru a le sprijini să finalizeze proiecte europene din PNRR, să continue investiţiile locale şi, în acelaşi timp, să asigure finanţarea serviciilor de termoficare. Am introdus un plafon suplimentar de 250 milioane lei dedicat termoficării - pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor din furnizarea agentului termic. Astfel, oraşele vor putea asigura încălzirea populaţiei în sezonul rece 2025-2026”, a transmis Nazare.

Împrumuturile sunt acordate în condiţii avantajoase, cu dobândă redusă, perioadă de rambursare între 1 și 10 ani și 12 luni de grație.