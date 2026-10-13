Amenda uriașă primită de tânărul care a condus pe plaja din Cap Aurora

Un tânăr surprins sâmbătă, 10 octombrie, în timp ce conducea pe o plajă din Cap Aurora a fost amendat de polițiști, după ce imaginile au devenit virale pe internet.

Foto: Facebook/CTnews

„Urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini cu un autoturism ce s-ar fi aflat pe un sector de plajă din localitatea Cap Aurora, vă comunicăm faptul că, în cursul zilei de ieri, 12 octombrie, poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie Neptun au identificat un tânăr, de 21 de ani, care, la data de 10 octombrie, a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Cap Aurora", au afirmat poliţiştii constănțeni, potrivit News.ro.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 10.000 de lei.

Luna trecută, polițiștii din Mangalia au pornit în urmărirea unui tânăr de 26 de ani care nu a oprit la semnalele agenților. În timpul urmăririi, acesta a intrat pe plajă, a întors mașina folosind frâna de mână, apoi a accelerat brusc spre strada Lavrion.

Polițiștii au reușit în cele din urmă să-l intercepteze și să oprească autoturismul în siguranță pe strada M.I. Dobrogeanu din Mangalia.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Verificările au arătat și că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.